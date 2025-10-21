วิกฤตซ้อนหลังน้ำท่วม ชาววังทองผวา ถนนทรุดเป็นวงกว้าง ลึกกว่า 5 เมตร อบต.หางบประมาณภัยพิบัติซ่อมแซม
วันที่ 21 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แม้ว่าอุทกภัยคลี่คลายน้ำท่วมลดลงหมดแล้ว แต่มีผลกระทบหลังจากอุทกภัย ถนนริมแม่น้ำวังทิง เป็นถนนเส้นในของบ้านวังพรมหมู่ 7 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้ทรุดลงแม่น้ำวังทอง ระยะทางยาวประมาณ 40 เมตร ลึก 5 เมตร ต้องปิดการจราจร ไม่สามารถสัญจรได้ เพราะยังทรุดลงอย่างต่อเนื่อง โดยถนนเริ่มมีรอยแยกตั้งแต่เมื่อวานนี้ กระทั่งวันนี้ได้ทรุดลงอย่างรวดเร็ว
นายสมโชค พันธ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้านวังพรมหมู่ 7 ต.วังทอง เปิดเผยว่า ในพื้นที่แม่น้ำวังทองขึ้นสูงอย่างมากในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา และมีบางช่วงน้ำได้ล้นคันกั้นตลิ่งริมถนนริมแม่น้ำวังทอง ไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน น้ำได้ท่วมขังประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นระดับน้ำก็ลดลง และผลกระทบจากน้ำที่ลดลงได้ก่อให้เกิดปัญหาถนนริมแม่น้ำวังทองสายในของหมู่บ้านทรุดลงเป็นวงกว้าง ตนสังเกตเห็นรอยแยกเมื่อ 1-2 วันก่อน กระทั่งวันนี้ได้ทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว
ด้าน นายสมพร ทัดแพ นายก อบต.วังทอง พร้อมด้วย น.ส.รุ่งวรินทร์ ดำรงค์ธนินท์ชัย ส.อบจ.พิษณุโลก พร้อมทีมช่างของ อบต.วังทอง ได้ลงมาสำรวจสภาพพื้นที่ความเสียหาย พบว่าถนนเส้นดังกล่าว ทรุดลงแม่น้ำวังทองมีความ ยาว 36 เมตร ลึก 5.50 เมตร กว้าว 7 เมตร
นายสมพร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ให้ทีมช่างของ อบต.วังทอง มาสำรวจสภาพพื้นที่เสียหาย และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบคาดว่าน่าจะยังคงทรุดตัวลงอีก สำหรับตนนั้นในฐานะผู้บริหารขณะนี้อยู่ในห้วงวาระ 90 วันก่อนการเลือกตั้ง จึงยังไม่สามารถตั้งงบประมาณอะไรได้ ในเบื้องต้นจะปรึกษากับ กกต.จังหวัดพิษณุโลกว่าจะสามารถตั้งงบประมาณสำหรับซ่อมแซมถนนเส้นนี้ได้หรือไม่
จากการประเมินเบื้องต้นต้องใช้งบประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 5 แสนบาท ขณะนี้ได้ปิดการสัญจรถนนเส้นนี้ทั้งหมด โดยชาวบ้านในพื้นที่ยังสามารถใช้ถนนเส้นอื่นในหมู่บ้านได้