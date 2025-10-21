คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า

คนกู้ลอยตัว ใช้ชีวิตปกติ! คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า เกือบจะลาโลกหลายครั้ง ทนายสาวรุดช่วย
วันที่ 21 ต.ค.68 น.ส.ณัฐปภัสร์ ขวัญเมือง หรือทนายณัฐ พา นายเอ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี ชาวบ้าน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 900,000 บาท ของ นายบี (นามสมมติ) ที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ที่ไปกู้เงินกับธนาคารรัฐที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าย่านอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56
โดยตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราที่ประกาศกำหนด พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญาคืนให้แก่ธนาคาร โดยส่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน ไม่น้อยกว่างวดละ 5,600 บาท ชำระภายในวันสุดท้ายของทุกเดือน เริ่มชำระงวดแรกเดือน เม.ย.56 เป็นต้นไป และจะชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 360 เดือน แต่ผู้กู้คือ นายบี ไม่ยอมจ่ายหนี้เลย จนธนาคารฟ้องร้องคดียึดทรัพย์ รอขายทอดตลาดทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
นายเอ กล่าวว่า ตนเป็น 1 ใน 3 คนที่เป็นผู้ค้ำประกันให้ นายบี ตนเกิดความเครียดมากว่า 1 ปี เพราะนายบีไม่ชำระหนี้เลย จนกระทั่งธนาคารฟ้องร้องยึดทรัพย์คนค้ำ ซึ่งมีผู้ค้ำทั้ง 3 คน วันนี้ตนถูกยึดทรัพย์ และรอการขายทอดตลาดทั้งบ้านและที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ
“วันนี้ครอบครัวผมแตกแยก เพราะภรรยาบอกว่า ผมเป็นผู้นำปัญหามาในบ้าน ต้องถูกยึดทรัพย์ สุดท้ายผมต้องหย่าร้างกับภรรยา ลูกก็ไปอยู่กับครอบครัวภรรยา การใช้ชีวิตของผมมีปัญหามาตลอด จนเกิดความเครียด เป็นโรคซึมเศร้า การทำงานของผมก็มีข้อบกพร่อง จนคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง” นายเอ กล่าว
ด้าน ทนายณัฐ กล่าวว่า ที่ตนอาสารับให้คำปรึกษาคดีเนื่องจากญาติของ นายเอ มาปรึกษาตน เพราะ นายเอ จะฆ่าตัวตายหลายครั้ง ตนเห็นว่าน่าจะไกล่เกลี่ยได้เพราะมีผู้ค้ำประกันอีก 2 คน ก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วย แต่เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันอีก 2 คนพบว่า มีทรัพย์สินไม่มาก ปัญหาเลยมาตกที่ นายเอ ที่ถูกยึดทรัพย์มากที่สุด
“วันนี้มายื่นหนังสือให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วอนขอให้ช่วยเป็นตัวกลางประสานกับเจ้าหนี้ คือธนาคาร และลูกหนี้หรือผู้กู้ คือนายบี และผู้ค้ำประกันรายอื่นมาตกลงกัน ขอให้ใช้หลักมนุษยธรรมเพื่อตกลงไกล่เกลี่ยกัน“ ทนายณัฐ กล่าว
ส่วน นายเอ รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน ได้ยินยอมที่จะจ่ายให้ธนาคาร แต่ขอประนอมหนี้ ผ่อนชำระตามกำลังที่พอมีอยู่ และขณะนี้ นายเอ ก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วย จึงวอนเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงานช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
การร้องทุกข์ที่ยุติธรรมจังหวัด ได้รับเรื่องแล้ว จะประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และเจ้าหนี้ ทางผู้กู้ และทางผู้ค้ำประกัน ให้มาตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงาน นายบี ผู้กู้เงิน และเป็นผู้นำเงินไปใช้นั้น ยังใช้ชีวิตปกติ และยังทำงานและมีเงินเดือนใช้เกือบ 2 หมื่นบาท ทำให้ผู้ค้ำในกรณีนี้ ต่างบอกว่า ทำไมไม่นำเงินมาชำระเงินกู้ดังกล่าวเลย จนปล่อยให้มีการฟ้องยึดทรัพย์ดังกล่าวจนสร้างปัญหาให้บุคคล