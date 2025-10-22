ตำรวจท่องเที่ยวบุกทลายเครือข่ายธุรกิจรถเช่ารัสเซียรายใหญ่สุดบนเกาะพะงัน ยึดรถเกือบ 400 คัน พบเปิดเป็นโรงแรมเถื่อน-สงสัยเข้าข่ายนอมินี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งการให้ พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำทีมตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจสืบภาค 8 , นปพ.กก.สส.ภจว.สุราษฎร์ธานี , ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน , สภ.เกาะพะงัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี(พะงัน) เข้าตรวจสอบบริษัทให้บริการรถเช่าและห้องพักรายวัน พื้นที่หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าถูกบริษัทรถเช่าแห่งนี้ยึดหนังสือเดินทาง
จากการเข้าตรวจสอบพบ ชาวไทย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการภายในบริษัท ชาวรัสเซีย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้า ชายชาวเมียนมา 3 คน ทำหน้าที่ช่างซ่อมรถ และหญิงชาวเมียนมา 2 คน ทำหน้าที่แม่บ้าน พร้อมกับตรวจยึดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้มากถึงเกือบ 400 คัน ซึ่งจะต้องมีการขยายผลตรวจสอบที่มาของรถทั้งหมดอย่างละเอียด
เนื่องจากมีข้อมูลเบื้องต้นว่า รถจักรยานยนต์ของกลางบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับคดีรถหายในพื้นที่ เพราะหนึ่งในชาวเมียนมาที่ถูกจับกุมให้การว่า รับซื้อรถจักรยานยนต์ต่อมาจากเพื่อนชาวเมียนมาในราคาเพียงไม่กี่พันบาท
นอกจากธุรกิจรถเช่าที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการแล้ว บริษัทดังกล่าวยังเปิดให้บริการห้องพักรายวัน และอู่ซ่อมรถ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และใบอนุญาตเปิดอู่ซ่อมรถแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการของบริษัท พบว่ามีผู้ถือหุ้น 2 คน 1 ในนั้นเป็นคนไทยที่พบขณะตรวจสอบ ให้การยอมรับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนจริง เพียงทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลภายในร้าน และส่วนผู้ถือหุ้นอีกส่วนเป็นชาวรัสเซีย ซึ่งมีรายงานว่าเดินทางไปพำนักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย นายวาเลรี อายุ 39 ปี สัญชาติรัสเซีย แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (ให้บริการเช่ารถ)”
นายเมียว ลวินอายุ 45 ปี , นายซอ โก นาย อายุ 31 ปี และนายลิน เทะ อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (ช่าง)”
นางโย โย เพียว อายุ 39 ปี และนางซิน ซิน มาว อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงานไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง”
หญิงไทย อายุ 39 ปี ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางสำเนาธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ และรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมสืบสวนเชิงลึกว่าเข้าข่ายธุรกิจนอมินีหรือไม่
สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำนโยบายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของตำรวจท่องเที่ยว เพื่อกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยรวม