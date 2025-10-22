สุดยี้ บุกจับโรงงานผลิตยาสมุนไพรปลอม พบสารพิษอันตราย เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง พบว่าสถานที่ผลิต ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (สสจ.พะเยา) ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา บุกเข้าตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งบนถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังได้รับแจ้งจากผู้บริโภคว่าสถานที่ดังกล่าวลักลอบผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม

ภายในบ้านพบอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก ทั้ง โอ่งผสมยาน้ำสมุนไพร เครื่องบรรจุ และฉลากผลิตภัณฑ์ พร้อมขวดบรรจุยาน้ำสมุนไพร

โดยพบว่าสถานที่ผลิต ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบสารอันตรายหลายชนิดในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไซโปรเฮปตาดีน(Cyproheptadine) – จัดเป็นยาอันตราย ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) หรือ น้ำยาเชื่อมพลาสติก จัดเป็นวัตถุอันตรายหากบริโภคต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร มีผลต่อ ตับ ไต ระบบประสาทส่วนกลาง และเสี่ยงต่อการเกิด โรคมะเร็ง

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่าย ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ฐานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม มีโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท สสจ.พะเยา เตือนประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีฉลากชัดเจน และตรวจสอบการอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือไลน์ @FDAThai

หากพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพรปลอม สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร 054-409145 หรือสายด่วน อย. 1556

