จับ 10 คนไทย บัญชีม้า หนีตายจากเขมร หลังโดนอายัด พบใช้ตุ๋นเหยื่อกว่า 170 เคส เผยต้องจ่ายค่าไถ่คนละ 10,000 บาท ถึงออกจากตึกได้
วันที่ 22 ต.ค. 2568 กองกำลังบูรพา ร่วมกับ ฉก.อรัญประเทศ, ชค.ทพ.12 (ร้อย.ทพ.1202 ) และฉก.ร.9 พัน 3 ปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณบ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สามารถจับกุมคนไทย 10 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน และหญิง 4 คน ขณะกำลังลักลอบเดินเท้าจากปอยเปตกลับเข้าสู่ประเทศไทย หลังถูกหลอกไปเปิดบัญชีม้า
สอบสวนผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 10 คน เปิดเผยว่า ต้องจ่ายค่าไถ่คนละ 10,000 บาท เพื่อเดินทางกลับไทย หลังถูกส่งตัวไปทำงานในอาคารปูนสีขาวที่ถูกล้อมรั้วไว้อย่างมิดชิด คาดว่าอยู่ในหมู่บ้านโจกเจย ต.โอบัยเจือน อ.โอโจรว ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อสเเกนใบหน้าในแอปฯ ธนาคาร
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ พบว่าคนไทยทั้ง 10 คน ถูกให้เปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชี ก่อนจะถูกชายไทยชื่อ “นายวิหาร เกตุแก้ว” ยึดเอกสารและโทรศัพท์ไป และบังคับให้สแกนหน้าหลายครั้ง เพื่อใช้เปิดและควบคุมบัญชีม้า
เมื่อบัญชีถูกใช้จน “ถูกอายัด” จึงถูกปล่อยตัวกลับมา แม้ทุกคนจะไม่มีหมายจับ แต่บัญชีธนาคารได้ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางออนไลน์แล้วรวม 170 เคส โดยรายที่ถูกใช้บัญชีมากที่สุดคือก่อเหตุถึง 49 เคส
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวคนไทยทั้ง 10 คน ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และจะเร่งขยายผลถึงขบวนการค้ามนุษย์นี้ต่อไป