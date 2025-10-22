สมุทรสาคร เอาจริง! ลุยกวาดล้าง ตู้คีบตุ๊กตา มอมเมาเยาวชน ชี้ผิดกฎหมาย สั่งอายัด ดำเนินคดี ตามนโยบาย ‘อนุทิน’
วันที่ 22 ต.ค. 2568 ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งการชุดปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) ภายใต้การนำของนายวุฒิไกร สีสัน ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร เรือตรีนิติพัฒน์ ซื่อดี ผู้ช่วยปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร และตำรวจ สภ.โคกขาม
เข้าตรวจสอบ กวาดล้าง จับกุมผู้ลักลอบเปิดตู้คีบตุ๊กตา แหล่งการพนันใกล้สถานศึกษา มอมเมาเยาวชน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตลาดนัดแห่งหนึ่ง ตรงข้ามกับวัดบ้านไร่เจริญผล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โดยแหล่งตู้คีบตุ๊กตาแห่งนี้อยู่ใจกลางชุมชน ห่างจากโรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุกูล เพียง 100 เมตร เท่านั้น มีลักษณะเป็นห้องเช่าชั้นเดียว 1 คูหา ภายในมีตู้คีบตุ๊กตาตั้งอยู่ รวมทั้งหมด 16 ตู้ มีตุ๊กตาแบบต่างๆ บรรจุไว้ บางตู้เป็นขนมขบเคี้ยว แต่ไม่พบตัวเจ้าของหรือผู้ดูแลตู้คีบตุ๊กตา
ชุดปฏิบัติการฯ จึงเรียกผู้ดูแลตลาดนัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งตู้คีบตุ๊กตา มาแจ้งรายละเอียดให้รับทราบถึงข้อกฎหมายและระเบียบในการเข้าตรวจจับกุมผู้ที่เป็นเจ้าของตู้คีบตุ๊กตา โดยให้ประสานกับเจ้าของตู้คีบตุ๊กตา เพื่อนำหลักฐานเข้าแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนของกลางทั้งหมดอายัดไว้เป็นหลักฐาน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากที่ด้านหลังตลาดนัดแห่งนี้แล้ว ทางรองผู้ว่าฯ ยังได้สั่งการปราบปรามแหล่งตู้คีบตุ๊กตาที่มีลักษณะการกระทำความผิดเดียวกัน ในพื้นที่อื่นๆ ของ อ.เมืองสมุทรสาคร ได้เพิ่มอีก 9 ตู้ และที่ อ.กระทุ่มแบน จำนวน 15 ตู้
ร.ต.อ.เขตรัฐ กล่าวว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายด้านการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยสั่งการให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินนโยบายตามแนวทาง ประกอบด้วย
1.การซักซ้อมทำความเข้าใจ และแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า “ตู้คีบตุ๊กตาเข้าข่ายเป็นการพนัน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน”
2.หากประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีการฝ่าฝืนกระทำความผิด ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตรวจสอบจับกุม และดำเนินคดีอย่างเข้มงวด
ร.ต.อ.เขตรัฐ กล่าวต่อว่า การให้บริการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน หากฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 12(2) พ.ร.บ.การพนัน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเครื่องเล่นดังกล่าว จะต้องถูกยึด อายัดไว้ โดยอำเภอในเขต จ.สมุทรสาคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) กำลังดำเนินการอายัดตู้คีบตุ๊กตาไว้เป็นของกลาง มีหนูน้อย 2 คน เดินถือเงินมาเพื่อจะมาเล่นตู้คีบตุ๊กตา จึงมีการพูดคุยกัน โดยเด็กทั้ง 2 คนบอกว่า มาที่นี่เกือบทุกวัน บางวันก็ได้ตุ๊กตา บางวันก็ไม่ได้