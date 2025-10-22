รวบครบแล้ว โจรย่องเข้าบ้านประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กวาดเงินสด-ทรัพย์สินกว่า 10 ล้าน หลังหลบหนีกว่า 22 วัน ลงทะเลแต่ไม่มีอะไรกิน จึงยอมกลับฝั่งจนถูกรวบ
จากกรณีที่ 2 คนร้ายเป็นชาย ย่องเข้าลักทรัพย์ภายในบ้านตันเฮงชวน ริมถนนตรัง-สิเกา หมู่ที่ 4 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายอดิศร ตันเฮงชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยคนร้ายได้ยกตู้เซฟ ซึ่งเก็บเงินสด 2.8 ล้านบาท พระหลวงปู่ทวดมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นกว่า 10 รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ก่อนที่จะหลบหนีไป ต่อมาศาลจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับคนร้าย นายศราวุธ หรือเอ และ นายนุชพงศ์ หรืออ้น อายุ 31 ปี ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับนายศราวุธ หรืออ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนนายศราวุธ หรือเอ ยังหลบหนีอยู่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันที่ 22 ต.ค.2568 พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง สามารถจับกุม นายศราวุธหรือเอ ได้แล้ว หลังจากหนีหัวซุกหัวซุนนานถึง 22 วัน โดยเริ่มแรกหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีญาติให้ความช่วยเหลือ
สุดท้ายทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหว ต้องยอมใช้เงินที่ลักขโมยมา 99,000 บาท เพื่อซื้อเรือ 1 ลำ ซิ่งหนีออกจากเกาะลันตา แต่อ้างว่าถูกคลื่นซัด จนเรือต้องวิ่งเข้าหาฝั่งในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และถูกเจ้าหน้าที่ตามรวบตัวได้ พร้อมของกลาง คือ เรือที่ซื้อใหม่ ยาบ้ากว่า 100 เม็ด เงินสดที่ยังเหลือแค่ 33,000 บาท แหวนพลอยล้อมเพชร มูลค่า 500,000 บาท สร้อยทอง พระ และกรอบพระทองอีกจำนวนมาก ที่ถูกแกะเอาพระออกหายไป เหลือเพียงกรอบเท่านั้น
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกเคหะสถานในเวลากลางคืน และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทั้งนี้ นายเอ ได้ร้องขอข้าวตำรวจ เพราะบอกว่า ไม่ได้กินข้าวมา 2 วันแล้ว พร้อมรับสารภาพ โดยอ้างว่าทรัพย์สินที่ได้จากการลักขโมย ได้แบ่งกับ นายอ้น เพื่อนคู่หู ผู้ต้องหาที่ถูกจับแล้วคนละครึ่ง ทั้งเงินสด และของมีค่า โดยตนเองได้เงินสดมา 1 ล้านกว่าบาท พร้อมสร้อยทอง และพระ
ซึ่งวันก่อเหตุไม่ได้เตรียมการอะไร เพียงแค่ขี่รถ จยย.ผ่านไป และเห็นว่าไม่มีคน จึงย่องเข้าไปลักทรัพย์ และไม่เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดทั่วบ้าน หลังก่อเหตุได้หนีไปอยู่ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ และช่วงนั้นเคยคิดจะมอบตัว ก่อนตำรวจกดดันหนัก จึงซื้อเรือขับหนีมาเรื่อยๆ ในทะเลอันดามัน จนเจอคลื่นลมแรง จึงยอมวิ่งเข้าฝั่งที่จังหวัดตรัง
เมื่อตำรวจสอบสวนอย่างหนักเรื่องทรัพย์สิน นายศราวุธ หรือเอ อ้างว่าเงินสดบางส่วน อาจหล่นทะเลไป พร้อมขอโทษต่อสิ่งที่ทำ และรู้สึกเข็ดหลาบแล้ว เพราะลำบากสุดๆ ตอนหลบหนี ยอมรับเคยติดคุกมาแล้วด้วยในคดียาเสพติด และสารภาพว่าเพิ่งซื้อยาบ้ามาเสพ โดยเสพหนักไม่ต่ำกว่าวันละ 5 เม็ด และเพิ่งเสพล่าสุดเมื่อวานนี้ จากการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายเอ ยังมีหมายจับติดตัวอีก 5 หมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พยายามสอบเค้นอย่างหนัก ให้บอกที่ซ่อนทรัพย์สินที่เหลือ แต่ นายเอ ยังไม่ยอมพูด จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านไปยังคนใกล้ชิดว่า หากมีส่วนรู้เห็นใดๆ จะมีความผิดในข้อหารับของโจรด้วย พร้อมกับเตรียมนำตัว นายเอ ไปตรวจค้นเพิ่มเติม และเตรียมแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ (23 ต.ค.) ต่อไป