ระทึก! จยย.น้ำมันรั่ว สาวสตาร์ทไฟลุกท่วมกลางปั๊มน้ำมัน พร้อมลูกสาววัย 11 ปีที่ซ้อนท้าย โชคดีเด็กปั๊มช่วยดับทันก่อนลุกลามระเบิด บาดเจ็บทั้งแม่-ลูก
เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 22 ต.ค.2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Chamnan Noy-bol ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ไฟกำลังลุกไหม้จยย. กลางปั๊มน้ำมัน ก่อนเด็กปั๊มจะช่วยกันลากจูงให้พ้นหัวจ่าย และใช้ถังดับเพลิงดับทัน โดยในภาพเจ้าของรถ เป็นหญิงมาพร้อมบุตรสาว มีอาการตกใจแม่กอดปลอบลูก และคนบันทึกคลิปได้อาสานำผู้เสียหายส่งกลับบ้าน ท่ามกลางผู้แสดงความคิดเห็น กดถูกใจและแชร์จำนวนมาก พร้อมระบุข้อความว่า
“ไฟไหม้ประมาณ 5 โมงเย็น แวะเติมน้ำมันปั๊มPT แม่ลูกเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ เกิดน้ำมันรั่ว แล้วน้องสตาร์ทรถ เกิดประกายไฟลุกท่วมรถ เด็กปั๊มสติดีมาก ใช้ถังดับเพลิงดับได้ทันเวลา คุณแม่โดนไฟไหม้ที่ขาซ้ายเยอะพอสมควร ลูกสาวโดนไฟนิดหน่อย แต่ทั้งสองคนปลอดภัย ผมได้อาสาที่จะไปส่งน้องที่บ้านโคกม่วง ต่อมาได้โทรสอบถามน้องเรื่องอาการบาดเจ็บ ไปหาหมอฉีดยาเรียบร้อย และหมอนัดล้างแผลทุกวัน ขอให้น้องทั้งสองปลอดภัยหายไวๆนะครับ”
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อสัมภาษณ์นายชำนาญ น้อยบล อายุ 54 ปี สารวัตรกำนันตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้ถ่ายคลิปและโพสต์คลิปดังกล่าว เปิดเผยว่า ช่วงเกิดเหตุประมาณ 17.00 น.ตนขับขี่รถกระบะ 4 ประตูออกจากตลาดนัดศุภผล เพื่อเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊ม PT สามทหาร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระหว่างจอดรอเติมฯ 2 แม่ลูกขับขี่รถ จยย.สีขาวคันเกิดเหตุเข้ามาเติมก่อน
เมื่อเติมน้ำมันใกล้เต็มถัง เด็กปั๊มได้ก้มไปมองที่ถังน้ำมัน และบอกให้เจ้าของรู้ว่า มีน้ำมันไหลออกมาต่อเนื่องเป็นทางยาวไม่หยุด ส่วนผู้หญิงอายุราว 40 ปี ผู้ขับขี่ได้สตาร์ทรถจยย.โดยมีลูกสาวอายุประมาณ 11 ปีนั่งซ้อนท้าย ก่อนเกิดประกายไฟลุกพรึ่บ ไหม้ลุกลามรถจยย.ขึ้นมาอย่างรวดเร็วทันที และไฟไหม้ลุกลามขาฝั่งซ้ายหญิงคนขับขี่ จนต้องทิ้งรถจยย.ล้มลง ส่วนลูกสาวบาดเจ็บเล็กน้อย
ตนเองซึ่งนั่งอยู่ ได้รีบตะโกนบอกให้เด็กปั๊มนำรถจยย. ออกให้ไกลหัวจ่ายน้ำมัน เด็กปั๊ม 3- 4 คน และคนที่เห็นเหตุการณ์ ได้พากันเข้าช่วยเหลือนำรถจยย.ออกห่างหัวจ่าย พร้อมมีสติดี รีบนำถังน้ำยาดับเพลิงมาดับได้ทัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ไฟจึงดับสนิท พบว่าไฟที่ไหม้ได้ลุกไหม้ส่วนครอบรถที่เป็นพลาสติกเสียหายทั้งหมด
หลังเกิดเหตุตนเองได้สอบถามผู้เสียหาย ทราบชื่อคือ นางศศิ ชาวตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ก่อนเกิดเหตุพาลูกมาเดินตลาดนัดศุภผล ซึ่งวันนี้เป็นตลาดใหญ่ ช่วงจะกลับบ้านได้แวะเติมน้ำมัน ระหว่างสตาร์ทรถเกิดประกายไฟติดน้ำมันที่ไหล จนไฟลุกท่วมดังกล่าว รถจยย.เสียหายไม่สามารถขับขี่ได้ ต้องจอดทิ้งไว้ในปั๊ม ตนจึงอาสานำ 2 แม่ลูกส่งกลับบ้าน และทราบต่อมาทางแม่ที่บาดเจ็บได้ไปพบแพทย์ รพ.กบินทร์บุรีเพื่อทำการรักษาบาดแผลที่ขาอาการปลอดภัยแล้ว
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ปั้มน้ำมันดังกล่าว สอบถามเด็กปั๊ม ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปิดเผยว่า ช่วงเกิดเหตุน้ำมันได้ไหล คาดว่าอาจรั่วตามสาย ไหลลงมาใกล้เคียงหัวเทียน หลังจากนั้นเจ้าของรถได้สตาร์ทรถจยย.โดยมีลูกสาวซ้อนท้าย ก่อนเกิดประกายไฟลุกติดจากช่วงล่าง ไหม้ขึ้นมาด้านบนทันทีอย่างรวดเร็ว จนหญิงสาวตกใจกระโดดทิ้งรถ ไฟไหม้ขาฝั่งซ้าย ส่วนลูกสาวที่นั่งซ้อน ตกใจเช่นกัน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตนจึงรีบจูงรถที่ไฟไหม้ให้ห่างออกจากหัวจ่ายน้ำมัน เพื่อไม่ให้ไฟลุกลาม หรือเกิดประกายไหม้หัวจ่าย ก่อนที่เด็กปั๊ม 4-5 คน จะได้รีบช่วยกันนำถังเคมีดับเพลิงมาดับได้ทันท่วงที และได้โทรศัพท์สอบถาม ทราบว่าผู้บาดเจ็บมีแผลไฟไหม้ที่ขาฝั่งซ้าย ได้รับการักษาบาดแผลแล้ว โดยแพทย์ให้ไปทำการล้างแผลทุกวันที่ รพ.กบินทร์บุรี