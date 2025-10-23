หญิงกลับมาดูบ้านตัวเองแทบช็อก กลายเป็นขยะกองมหึมา กลิ่นเน่าโชยไปทั่ว อดีตพี่เขยถูกตัดขา ติดต่อไม่ได้มา 7 เดือน
วันที่ 23 ต.ค.68 นางเบญจวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 69 ปี และ นายวิโชติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี สองสามีภรรยา ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง พาผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. ไปสำรวจสภาพบ้านของตัวเอง ที่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งสะสมขยะกองมหึมา มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า เก้าอี้ ถ้วยชาม อลูมิเนียม เสื้อผ้า แพมเพิร์สและพลาสติกต่างๆ ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้าน ไม่เว้นแม้แต่ในห้องน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว
นางเบญจวรรณ กล่าวว่า แต่เดิมบ้านหลังนี้ พี่สาวอาศัยอยู่กับ นายสุภาพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 76 ปี สามีใหม่ของพี่สาวเพียง 2 คน กระทั่งเมื่อ 8 ปีที่แล้ว พี่สาวเอาบ้านไปจำนองกำลังจะถูกยึด ตนจึงไปไถ่ถอนมาให้และเปลี่ยนเป็นชื่อของตน แต่ยังให้พี่สาวกับสามีใหม่อาศัยอยู่ได้ จนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว พี่สาวเสียชีวิต พี่เขยจึงอาศัยอยู่ตามลำพัง เพราะไม่มีลูกด้วยกัน จากนั้นพี่เขยก็เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างรุนแรงถึงขั้นถูกตัดขาทิ้ง 1 ข้าง ทำให้ไปไหนมาไหนไม่สะดวก จึงใช้วิธีสั่งของทางออนไลน์บ่อยมาก
ซึ่งตนก็ไม่ได้สนใจ กระทั่งกลับมาดูอีกทีเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าบ้านเต็มไปด้วยขยะ แถมยังมีวัยรุ่นติดยาเสพติดเข้ามาในบ้าน จึงบอกพี่เขยให้ย้ายออก แต่ก็ไม่ยอมย้าย และเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว อาการของพี่เขยทรุดหนักลง ลูกชายของอดีตพี่เขยจึงมารับไปดูแลและไม่สามารถติดต่อได้ โดยทิ้งขยะกองใหญ่ไว้ให้ดูต่างหน้า
นางเบญจววรรณ กล่าวอีกว่า อยากให้อดีตพี่เขยกลับมาขนสัมภาระต่างๆ ที่คิดว่ายังใช้งานได้กลับไปด้วย เพื่อตนจะได้ทำความสะอาดบ้านให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิม และไม่ให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นติดยาเสพติด แต่ตอนนี้ติดต่ออดีตพี่เขยไม่ได้ กลายเป็นปัญหาคาราคาซังจนแก้ไม่ตก และกลัวว่าในอนาคตอดีตพี่เขยจะกลับมายึดบ้านเพราะครอบครองปรปักษ์เกิน 10 ปี จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอดีตพี่เขยให้ติดต่อกลับมา ตนไม่อยากได้ทรัพย์สินอะไรในบ้าน เพราะมีแต่ขยะไร้ค่า