หน่วยงานแห่ช่วย ชายพิการลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ นอนหน้าแบงก์ข้ามคืน เผยสภาพความเป็นอยู่อดสงสารไม่ได้ ไร้บัตรคนจนเพราะชื่อตกหล่น นายก อบต.บอก พรุ่งนี้จัดการให้เลย
วันที่ 23 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณี นายวีระพล รักเสมอวงศ์ นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงและแอ้ดมินเพจบ้านดุงอัพเดต ได้ให้การช่วยเหลือ นายชาลี ไชยโพธิศาล อายุ 54 ปี ชาวบ้านไผ่ล้อม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆ มีกระเป๋าสีดำใบเดียว ในกระเป๋ามีเอกสารทั้งบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรคิวของธนาคาร
โดย นายชาลี บอกว่า เดินทางมาจากบ้านเพื่อมาลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือ โดยตนต่อคิวเพื่อลงทะเบียนคนละครึ่ง คิวเยอะต้องนอนค้างหน้าธนาคารข้ามคืน เงินก็หมดจึงมาขอความช่วยเหลือให้พากลับบ้าน โดย นายวีระพล ได้ให้รถสามล้อไปส่งถึงบ้านที่บ้านไผ่ล้อม เมื่อบ่ายวันก่อน
ล่าสุดวันนี้ นายสุรยนต์ ดอนสมจิตร นายอำเภอบ้านดุง หลังทราบข่าว ได้สั่งการให้ นายนิติกร ปะจะนัง ปลัดอำเภอบ้านดุง พร้อมด้วย นายวีระพล รักเสมอวงศ์ นายกเทศบาลเมืองบ้านดุง, นางอัจฉรา สมบัติกำไร นายกอบต.อ้อมกอ, กำนันต.อ้อมกอ เดินทางไปที่บ้าน นายชาลี ที่อยู่สวนยางพารา ท้ายหมู่บ้านบ้านอ้อมกอ ทางไปบ้านโคกคำไหล พบว่า นายชาลี อยู่กระต๊อบหลังเก่าๆ สร้างอยู่บนที่ดินของพี่ชายในสวนยางพารา ห้องน้ำมีสังกะสีเก่า ไม่มีหลังคา น้ำที่ใช้ต่อท่อมาจากบ้านของพี่ชายอีกคน
นายชาลี บอกว่า พี่ชายใจดีให้อยู่ตรงนี้ โดยสร้างกระต๊อบอยู่กับภรรยา เฝ้าสวนยางพารา อยู่มา 5 ปีแล้ว ตนพิการขาเดินกะเผลก หลังจากถูกรถเหยียบที่ กทม. จนเส้นเอ็นขาขาดและภรรยาที่ป่วยเป็นนิ่วก็ทำงานรับจ้าง พอมีเงินได้ประทังชีวิต และปลูกผักสวนครัวเอาไว้รอบบ้าน ซึ่งตนนั้นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคยไปทำแล้วแต่ไม่ได้เพราะรายชื่อตกหล่น มีเพียงเงินคนพิการเดือนละ 800 บาท ส่วนที่ นายวีระพล จะให้เงิน 2,000 บาทหรือซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อเอาไว้ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งต่อไป ตนไม่อยากได้แล้ว ตอนนี้อยากได้บัตรคนจน
ขณะที่ นายเกียรติศักดิ์ ไชยโพธิสาร พี่ชาย นายชาลี บอกว่า นายชาลี เคยไปทำงานที่ กทม. แล้วถูกรถทับขาจนเป็นคนพิการ พอกลับมาบ้านไม่มีที่อยู่ก็เลยให้มาอยู่ที่ตรงนี้ และให้สร้างกระต๊อบอยู่กับภรรยา ก็อยู่ตามสภาพ ส่วนพี่น้องต่างคนต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบก็ช่วยได้เท่าที่ช่วย บอกน้องให้อดเอา พอไม่มีข้าวพี่น้องก็เอามาให้ แต่เรื่องเงินใช้จ่ายก็ให้น้องชายและภรรยาต้องทำงานเอา
ด้าน นางอัจฉรา สมบัติกำไร นายกอบต.อ้อมกอ บอกว่า จากการเดินทางลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นอยู่ก็น่าสงสาร ตอนนี้ทราบว่า นายชาลี ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการให้เลย
นอกจากนี้แล้วจะหาทางช่วยเหลือในเรื่องซ่อมแซมห้องน้ำ และสร้างบ้านให้ โดยจะเสนอไปยัง พมจ.อุดรธานีและกาชาดจ.อุดรธานี เพื่อของบประมาณในการสร้างบ้านใหม่และห้องน้ำเพิ่มเติม แต่ปีนี้ไม่ทันน่าจะช่วยได้ในปีหน้า อันดับแรกจะดำเนินการเรื่องบัตรคนจนให้ นายชาลี ก่อน