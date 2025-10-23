ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก ลั่นถ้ามีไฟเตือนชะลอไปแล้ว หัวหน้าคนงานโต้ ติดตั้งแต่หัวยันท้าย วางกรวยด้วย
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 23 ต.ค.68 ร.ต.อ.อรรถโกวิท สุงคาสิทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนคนงาน ขณะกำลังทำถนนทางหลวงชนบทสาย 1007 (ลัดเข้าตัวเมืองชุมพร) หลัก กม.ที่ 5 บริเวณหมู่ 9 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ทำให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ รถกู้ชีพโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และรถกู้ชีพเทศบาลเมืองชุมพร
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเป็นชายไทย 3 ราย เป็นชายสัญชาติเมียนมา 1 ราย และหญิงสัญชาติเมียนมาอีก 1 ราย รวมมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 5 ราย ซึ่งคนงานหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาหักทั้งสองข้าง เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบรถบรรทุกยางมะตอย 1 คัน รถบดถนน 2 คัน และรถปูลาดยางมะตอย 1 คัน มีเศษชิ้นส่วนรถยนต์คู่กรณีติดอยู่กับรถปูยางมะตอย พร้อมทั้งมีเศษชิ้นส่วนรถตก รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทำถนน กระจัดกระจายเกลื่อนถนน ซึ่งเป็นภาพที่น่าสลดใจ
ใกล้กันพบรถกระบะโตโยต้า ด้านหลังติดกรงรั้วเหล็กบรรทุกผลมะพร้าวมาเต็มคัน สภาพรถด้านขวาพังทั้งแถบ ส่วนคนขับทราบชื่อคือ นายกิตติพงศ์ อายุ 59 ปี ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ สอบสวนทราบว่า ได้บรรทุกมะพร้าวมาจากปากน้ำชุมพร มุ่งหน้าปลายทางทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขับมาปกติความเร็ว 70-80 กม./ชม. อ้างว่าอยู่ๆ เห็นมีคนอยู่หน้ารถ เหมือนผีหลอก จึงเบรกไม่ทัน รวมทั้งไม่เห็นมีไฟเตือนด้วย ถ้ามีไฟเตือนก็ต้องชะลอแล้ว กระทั่งพุ่งชนคนงานดังกล่าว
ด้าน นายอี๊ด อายุ 48 ปี หัวหน้าคนทำถนนปูยางมะตอย กล่าวว่า ทำถนนสายดังกล่าวมาประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว วันนี้เร่งทำทั้งวัน ขณะเกิดเหตุมีพนักงานทำถนน 10 คน จู่ๆ ก็เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนปิดหัวท้ายจุดที่มีการก่อสร้าง และวางกรวยตลอดแนว ถ้าไม่ติดตั้งไฟเตือนจะไม่ให้ลูกน้องทำงานเพราะอันตราย เบื้องต้นได้ควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป