เมาได้ที่ท้ากันไปมา หนุ่มเดือดทนไม่ไหว ชักมีดแทงเพื่อนร่วมวงเหล้าตายคาที่ พูดไม่เข้าหู

เมาได้ที่ หูชักไม่ค่อยได้ยินเหมือนเดิม ท้ากันไปมา หนุ่มเดือดทนไม่ไหว ชักมีดออกมาแทงเพื่อนร่วมวงเหล้าตายคาที่ ก่อนนั่งรอมอบตัว

เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 23 ต.ค.68 ร.ต.ท.วิเชียร สิมาจารย์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีคนแทงกันเสียชีวิต ที่บริเวณหลังเขาบ้านไร่ หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย นอนจมกองเลือดอยู่ข้างวงเหล้า มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอกและท้อง ใกล้กันพบผู้ก่อเหตุ ทราบชื่อคือ นายวิวัฒน์ อายุ 58 ปี อยู่ในสภาพมึนเมา โดยรับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุแทงเพื่อนเสียชีวิต

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและผู้ก่อเหตุนั่งร่วมวงเหล้ากันบริเวณหน้าบ้าน ก่อนมีปากเสียงตะโกนท้าทายกันไปมา สักพักผู้ก่อเหตุไปเอาอาวุธมีดมาแทงเพื่อนร่วมวงเหล้าจนเสียชีวิต โดยผู้ก่อเหตุยังบอกตนว่าจะไม่หนีไปไหนให้โทรแจ้งตำรวจเลย โดยปกติผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตมานั่งกินเหล้ากันประจำ และชอบคุยเสียงดัง จึงทำให้ไม่พอใจและอาจพูดผิดหูจึงทำให้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้

จากการสอบถาม นายวิวัฒน์ เปิดเผยว่า ได้นั่งดื่มสุรากันบริเวณหน้าบ้าน และมีปากเสียงพูดจาไม่เข้าหู ตนจึงคว้ามีดออกมาแทง แล้วรอมอบตัว จากนั้นตำรวจจึงคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

