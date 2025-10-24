กระบะเสียหลักหักหลบ พุ่งตกคูน้ำ!! ครอบครัว 4 ชีวิตพ่อแม่ลูกรอดหวุดหวิด แต่เด็กน้อยวัย 2 ขวบ สำลักน้ำอาการโคม่า

วันที่ 24 ต.ค.2568 ทีมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ รถยนต์กระบะพลิกคว่ำตกคูน้ำ บริเวณหน้าร้าน ปี้กุ๊กหนังควายจี่ ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ก่อนถึงแยกกองทราย พื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา

ที่เกิดเหตุ พบรถกระบะ โตโยต้า สีดำ พลิกคว่ำอยู่ในคูระบายน้ำข้างทาง สภาพพังยับเยิน เบื้องต้นทราบว่า รถกระบะคันดังกล่าวเกิดเหตุเสียหลัก หลังพยายามหลบรถที่กำลังเลี้ยวออกจากไหล่ทาง ก่อนจะพลิกคว่ำตกลงไปในคูน้ำ

พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบลงไปช่วยเหลือ พบว่าภายในรถมี พ่อ แม่ และลูก 2 คน รวม 4 ชีวิต กำลังพยายามหนีออกจากตัวรถที่จมอยู่ในน้ำ โดยมีเด็กหญิงอายุประมาณ 2 ขวบสำลักน้ำได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงรีบให้การปฐมพยาบาล และนำผู้บาดเจ็บทั้ง 4 รายส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งทีมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ได้ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เปิดสัญญาณไฟ เตรียมพื้นที่ส่องสว่าง ช่วยเจ้าหน้าที่ในระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ

