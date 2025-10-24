แห่ส่องบ้านเลขที่ สาววัย 22 ยังไม่ทันไปโรงพยาบาล คลอดลูกกลางห้อง 2 หนุ่มกู้ภัยปลื้ม ได้ใช้วิชาที่เพิ่งจบหลักสูตรมา ช่วยแม่และลูกจนปลอดภัย

เวลา 17.00 น. วันที่ 24 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ให้ช่วยนำรถไปส่งหญิงสาวท้องแก่ที่กำลังใกล้คลอด ที่บ้านเลขที่ 97 ภายในตลาดท่าใหญ่ ชุมชนวรรณยิ่ง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นจึงนำกำลังไปให้ความช่วยเหลือ

เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปห้องพักหมายเลข 3 พบ น.ส.กระแต อายุ 22 ปี ชาวเมียนมา ซึ่งคลอดลูกออกมาแล้ว เป็นเพศหญิง นอนอยู่ในห้องกับรกเด็กที่ติดคาอยู่กับแม่ สอบถามแม่เด็ก คาดว่าคลอดออกมาเวลา 17.02 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลพุทธโสธร ให้มารับตัวทั้งแม่และเด็ก

แต่กว่ารถกู้ชีพจะเดินทางมาถึง ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากช่วงเย็นการจราจรในเมืองแปดริ้วค่อนข้างมีรถติดสะสม ทำให้ 2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ที่เพิ่งเรียนจบหลักสูตร EMT-B (พนักงานฉุกเฉินการแพทย์) เข้าช่วยเหลือแม่และลูก ตัดสายรก นำผ้ามาห่อหุ้มตัวเด็กไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายของเด็กลด และปฏิบัติตามที่ได้เรียนมา รอเจ้าหน้าที่กู้ชีพมารับตัว ส่งต่อโรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ทำให้เด็กและแม่ปลอดภัย

นายนครินทร์ สีหาฤทธิ์ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตนและ นายศุภณัฐ งามลออ ได้ถูกส่งให้เข้าไปเรียน หลักสูตร EMT-B ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร สำเร็จหลักสูตรเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการเรียนในครั้งนี้ครอบคลุมหลักสูตรการคลอดฉุกเฉินลักษณะนี้ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือหญิงคนดังกล่าวกับลูกได้ทันเวลา ซึ่งเด็กปลอดภัย แข็งแรง ส่วนแม่ก็มีอาการเจ็บท้องและเจ็บช่องคลอดเพียงเล็กน้อย

นายเปี๊ยะ อายุ 28 สามีของ น.ส.กระแต เปิดเผยว่า ภรรยาของตนตั้งท้องตอนที่ทำงานอยู่ที่เมืองไทย พอท้องแก่ ตนจึงให้ภรรยานอนพักอยู่ที่ห้อง จนมีเพื่อนข้างห้องมาตามตนบอกว่าภรรยาปวดท้อง เมื่อไปถึงภรรยาบอกว่า ปวดท้องหนัก เหมือนปวดอุจจาระ ตนคิดว่าภรรยาน่าจะใกล้คลอดแล้ว จึงวานให้คนไปที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาด ให้ช่วยนำรถมารับภรรยาของตนไปส่งโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังมาไม่ถึงภรรยาก็คลอดลูกออกมาแล้ว ดีใจมากที่ได้ลูกสาว

ซึ่งหลังจากนำแม่และลูกขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้ว พบว่าชาวไทยในบริเวณนั้นต่างเดินเข้ามาดูเลขที่บ้านหลังดังกล่าว เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะมาถึงนี้

