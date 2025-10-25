อยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประดับผ้าขาวดำ ถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชาวกรุงเก่า บอกเล่า รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ท่าน ทรงพระเมตตา เปิดโอกาสให้ประชาชน มีอาชีพ ขอ พระองค์ท่าน เสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย
25 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ศิลปาชีพบางไทร ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ ประดับผ้าขาวดำตามอาคารและรั้ว พร้อมทั้งตัดแต่งต้นไม้ เพื่อแสดงความอาลัย ภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วนบรรยากาศภายในอาคารศาลาพระมิ่งมงคล ที่จัดแสดงนิทรรศกาลและสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) บรรยากาศภายในศูนย์เป็นไปด้วยความโศกเศร้า เจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อ เพื่อถวายความอาลัย
นางสมศรี จันโท อายุ 55 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายผ้า หนึ่งในผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บอกเล่าว่า ติดตามข่าวอาการประชวรของ พระองค์ท่าน มาโดยตลอด เมื่อทราบข่าวการสวรรคต รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
“ตนเองเป็นคนบ้านนอก ไม่ได้มีความรู้มากนัก พระองค์ท่าน ทรงพระเมตตา เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเรามีอาชีพ มีความรู้ ดิฉันมาเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งแต่ปี 2535 จนทุกวันนี้มีอาชีพตัดผ้าไหมขายได้ ก็เพราะ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ดิฉันขอ พระองค์ท่าน เสด็จสู่สรวงสวรรค์ คาลัย” นางสมศรีกล่าวด้วยความอาลัย