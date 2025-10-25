นราธิวาส กลุ่มสตรีบ้านรอตันบาตู น้อมถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบจชต. ร่ำไห้ สูญเสียแม่ของแผ่นดิน ผู้เป็นที่รัก พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จาก “บ้านแม่หม้าย” กลายเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ต่างร่ำไห้เสียใจ ภายหลังทราบข่าว การเสด็จสู่สวรรคาลัย ของ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นางจันจิรา ประศาสตร์ศิลป์ รองประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เล่าด้วยน้ำตา ว่า ภายหลังทราบข่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัย รู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก ไม่คิดว่า จะเป็นเรื่องจริง ในใจคิดว่า เราสูญสิ้นพระองค์แล้ว สูญเสียแม่ ต่อไปสมาชิกจะอยู่ยังไง
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา
กว่า 16 ปีแล้วที่ สมาชิกทุกคน ได้มีที่พักพิง ได้มีที่อยู่อาศัย มีที่ดินทำกิน มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จาก “บ้านแม่หม้าย” กลายเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” จนถึงปัจจุบัน
พร้อมให้สัญญากับตัวเองว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ตนและชาวบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านรอตันบาตู จะร่วมกันดูแลบ้านรอตันบาตู บ้านของแม่ให้ดีที่สุด ตราบเท่าชีวิตของตนเอง
สำหรับ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านรอตันบาตู เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายปี 2547 และได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนความทุกข์ยากของราษฎร
จึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินในการจัดตั้ง “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ที่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
และจัดสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อีกทั้งทรงให้ฝึกประกอบอาชีพทอผ้า และฝึกเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาในศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกภายในศูนย์อย่างยั่งยืน จนถึงทุกวันนี้