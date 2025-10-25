รมว.สธ. ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขทั่วประเทศ เตรียมดูแลสุขภาพประชาชน เดินทางร่วมถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดศูนย์ PHEOC ระดับจังหวัด วางระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน-บริการปฐมพยาบาล จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล-เฉลิมพระเกียรติ
25 ต.ค. 68 – ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบทางไกล กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
นายพัฒนา กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ และมีข้อสั่งการให้คณะรัฐมนตรี และทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
สำหรับกระทรวงสาธารณสุขให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลพสกนิกรที่เดินทางมาถวายความอาลัย ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนการลงนามถวายความอาลัย ณ จุดต่างๆ
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ในการประชุมวันนี้จึงได้มีข้อสั่งการให้ 1. เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับจังหวัด จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและทรัพยากรทางการแพทย์ให้พร้อม
2. จัดระบบบริการประชาชนในช่วงพระราชพิธี ทั้งการปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามความเหมาะสม เฝ้าระวังโรคติดต่อ สุขภาพจิต และสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3. ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งทีมจิตอาสาเฉพาะกิจ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล 4. ให้บุคลากรกระทรวงฯ แต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 1 ปี
และ 5.ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์ PHEOC ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง