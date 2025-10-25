อุดรธานี ร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป เร่งเช็กยอด-แบบเสื้อ เพื่อเตรียมจำหน่าย ให้เพียงพอกับความต้องการประชาชน ที่จะมาซื้อชุดดำสวมใส่ ร่วมถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน
25 ต.ค. 68 – ภายหลังจากสำนักพระราชวัง ประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ในเวลา 21.21 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93
สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายในตลาดผ้าเจ้าพระยาอุดร ถนนโพศรี เขตเทศบาลนครอุดรธานี เจ้าของร้าน ผู้ดูแลร้าน และพนักงาน ได้นำขายเสื้อผ้าสีดำ เสื้อชุดไทย สำเร็จรูปสตรีสีดำ ออกมาเช็กแบบเสื้อต่างๆ รวมทั้งนับจำนวน เพื่อเตรียมให้พอกับความต้องการของประชาชน ที่จะมาซื้อชุดดำไปสวมใส่ ร่วมถวายความอาลัย “แม่ของแผ่นดิน”
ทั้งนี้ภายในร้านได้มีการเปิดโทรศัพท์มือถือ ดูพระราชกรณียกิจ ที่ พระพันปีหลวง เคยเสด็จไปในพื้นที่ต่างๆ ทุกคนต่างก็น้ำตาไหล บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก
นางสุวรรณา ห่อหุ้มดี อายุ 44 ปี ผู้ดูแลร้านแชมป์จำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป กล่าวว่า หลังทราบว่าพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต มีลูกค้าจำนวนมาก เริ่มติดต่อสั่งเสื้อสีดำ ทั้งแบบชุดไทยจิตรลดา สไตร์ลูกไม้ และผ้าฝ้าย ซึ่งมีการสั่งหลายแบบ
ส่วนความรู้สึกหลังทราบข่าว ก็รู้สึกเสียใจ เพราะว่า เราเสีย “พ่อหลวง” ไปแล้ว เราก็มาสูญเสีย “แม่ของแผ่นดิน” ไปอีก ความรู้สึกในใจบรรยายไม่ถูก รู้แต่ว่า เสียใจ และนั่งร้องไห้ เพราะ “แม่ของแผ่นดิน”ได้จากเราไปและ และถึงแม้ว่า ไม่เคยไปรับเสด็จ แต่ก็ดูข่าวในพระราชสำนัก และพระราชกรณีกิจมาโดยตลอด
ส่วน นางสุพรรณษา ชาลีสมบัติ อายุ 46 ปี ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้เข้ามาซื้อเสื้อผ้าชุดสี กล่าวว่า ตื่นขึ้นมา เห็นข่าวเต็มเฟซบุ๊ก รู้สึกเสียใจ นั่งร้องไห้น้ำตาไหล วันนี้จึงได้มาซื้อเสื้อผ้าชุดสีดำ เพื่อไปสวมใส่ ถวายความอาลัย พระพันปีหลวง
ในฐานะประชาชนไทย รู้สึกเสียใจ ที่สูญเสีย รู้สึกใจหาย เพราะ พระองค์ท่าน ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนไทย หลายอย่าง หลายด้าน ตนไม่เคยไปรับเสด็จพระพันปีหลวง แต่เคยไปรับเสด็จสมเด็จย่าที่กรุงเทพฯ เท่านั้น
ขณะที่ นางชลิตา ขาวดี อายุ 36 ปี ผู้ดูแลร้านถ่ายจำหน่ายรูปภาพป๊อก โปสเตอร์เฟรม ถนนทหาร เขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระพันปีหลวง หลายแบบมาตั้งโชว์ที่หน้าร้าน เพื่อให้หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ผู้ที่สนใจ และต้องการมาสั่งซื้อ และยังมีแบบในคอมพิวเตอร์อีกหลายแบบให้เลือก และสามารถนำภาพมาปริ๊นซ์ และใส่กรอบ เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านได้ มีตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึงขนาดใหญ่ 15×20 นิ้ว ถ้าเป็นป้าย เริ่มต้นที่ขนาด 80 ซม. x 1.20 เมตร
“ส่วนตัวรู้สึกเสียใจ และเศร้าใจ พระเราสูญเสีย พ่อของในหลวง แล้วก็มาสูญเสียแม่ของในหลวง ทราบข่าวเมื่อคืนนี้ตอนมีแถลงการณ์ออกมา ทำอะไรไม่ถูกเลย ได้ยินแล้วก็นึกถึงในหลวง ร.9 ทันที เพราะ พระองค์ท่าน ได้เสด็จตามไปอยู่ด้วยกันแล้ว”