อยุธยา เจ้าหน้าที่ ร่วมน้อมถวายความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับผ้าขาว–ดำ พระตำหนักสิริยาลัย สถานที่ ทรงโปรดเสด็จประทับ ชมโบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม

25 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าพระตำหนักสิริยาลัย ริมถนนอู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่พระตำหนักสิริยาลัย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่งปะดับผ้าขาวดำตลอดแนวของรั้ว พระตำหนักสิริยาลัย พร้อมกับปรับเปลี่ยนภาพ ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

สำหรับ พระตำหนักสิริยาลัย สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตั้งอยู่บริเวณอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้าม วัดไชยวัฒนาราม

พระตำหนักสิริยาลัย สร้างจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ สร้างเนื่องในอากาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2535 บนพื้นที่กว่า 17 ไร่

โดย พระตำหนักสิริยาลัย สร้างขึ้นเนื่องด้วยว่า ในคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายัง วัดไชยวัฒนาราม ทั้งสองพระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยในความสวยงามของ วัดไชยวัฒนาราม พระองค์จึงทรงซื้อที่ดินตรงข้าม วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งมีพื้นที่กว่า 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นพระตำหนัก

