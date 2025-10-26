อยุธยา ควาญช้าง-ช้างกรุงเก่า ร่วมยืนสงบนิ่ง-หมอบกราบ ถวายความอาลัย ‘พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ เจ้าของวังช้าง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงอุปถัมภ์-อนุรักษ์ช้างไทย
26 ต.ค. 68 – ที่เพนียดคล้องช้าง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูเกษตรจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ
นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ควาญช้าง เหล่าคชสาร รวมทั้งชาวบ้านตำบลสวนพริก หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง พร้อมช้างอีก 9 เชือก ตกแต่งผ้าคลุมลวดลายขาวดำที่ตัวช้าง พวงมาลัยดอกไม้สีขาว และ มีพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อยู่บนหลังช้าง
ร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 93 วินาที ก่อนหมอบกราบ เพื่อถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และต่อช้างไทย ซึ่งทรงให้ความเมตตา และสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างไทยมาโดยตลอด
นายลายทองเหรียญ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงพระชนม์ชีพ พระองค์ท่าน ได้ทรงอุปถัมภ์การอนุรักษ์ช้างไทย ทรงห่วงใยช้างไทยทุกเชือก และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของช้างไทยอันเป็นสัตว์คู่แผ่นดิน พระมหากรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจของเราชาววังช้างอยุธยาและประชาชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ครอบครัวของตนเอง และควาญช้าง รู้สึกเสียใจอย่างมาก เคยรับสนองงาน และนำช้างไปแสดงต่อหน้าพระที่นั่ง พระพันปีหลวง ทรงรับสั่งว่า “ให้ดูแลช้างให้ดี เลี้ยงให้ดี ให้เชื่องอยู่กับคนได้” ตนได้รับ กระแสพระราชดำรัส จากพระองค์ท่านมาปฎิบัติ ได้ขยายพันธุ์ช้าง เกิดในแผ่นดินพระนครศรีอยุธยา ได้ลูกช้าง มากว่า 100 เชือก
พระพันปีหลวง มีสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงได้มีรับสั่ง และแนะแนวทางการเลี้ยงดูช้าง ซึ่งตนและครอบครัวควาญช้าง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้มาจัดกิจกรรมวันนี้
และ ตนพร้อมกับช้างและควาญช้าง จะไปร่วมเดินถวายความอาลัยส่งเสด็จน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบรมมหาราชวัง