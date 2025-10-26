สระบุรี “ผู้ว่าฯบัญชา” นำหน่วยราชการ พร้อมประชาชน ในจังหวัด ร่วมพิธี สรงน้ำถวายพระบรมศพเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ ‘พระพันปีหลวง’ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เสด็จสู่สวรรคาลัย
26 ต.ค. 68 – ภายหลัง คณะรัฐมนตรี มีมติให้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการไว้อาลัยถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยแจ้งไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ถึงแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงาน พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้น
โดยที่ห้องโถงศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชน ร่วมถวายสักการะสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เสด็จสู่สวรรคาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
นอกจากนี้ หน่วยงานราชการยังลดธงชาติลงครึ่งเสา เพื่อแสดงถึงความอาลัย แด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นธรรมราชินี