คืนลอยกระทง 5 พ.ย. นี้ชม“ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี เริ่มสังเกตดวงจันทร์ได้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า สว่างเด่น ชมได้ตลอดทั้งคืน
วันที่ 29 ต.ค.2568 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า 5 พ.ย. นี้ “ซูเปอร์ฟูลมูน” คืนลอยกระทง ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งตรงกับคืนลอยกระทงของไทย ดวงจันทร์เต็มดวงจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือที่นักดาราศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ซูเปอร์ฟูลมูน” (Super Full Moon) คืนดังกล่าวดวงจันทร์จะมีระยะห่างจากโลกประมาณ 356,966 กิโลเมตร เริ่มสังเกตดวงจันทร์ได้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 17:30 น. จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเพียงเล็กน้อย สว่างเด่น ชมได้ตลอดทั้งคืน
ปกติแล้วดวงจันทร์ใช้เวลาโคจรรอบโลกประมาณ 1 เดือน และมีรูปแบบการโคจรเป็นวงรี ส่งผลให้ในแต่ละเดือนดวงจันทร์จะมีตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร การที่คนบนโลกสังเกตเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าปกตินั้น เป็นเหตุการณ์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
NARIT เตรียมตั้งกล้องโทรทรรศน์ เปิด 5 จุดสังเกตการณ์หลัก เชิญชวนประชาชนชม “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” คืนลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:00 น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสม และขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายในชุดโทนสีสุภาพร่วมงาน