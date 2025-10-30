2วัยรุ่น รัวลูกซองยิงถล่มบ้านทวงค่ายากลางดึก ตำรวจรวบได้พร้อมนายหน้าจัดหามือยิงและอาวุธปืนวัยเพียง 17 ปี ได้รับค่าจ้าง 8,000 บาท พบผู้สั่งการหลบหนีอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
วันที่ 30 ต.ค. 2568 พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุมผู้ก่อเหตุ ใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง หลังเร่งสืบสวนติดตามตัวจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถจับกุมผู้ต้องหา ได้ครบทั้ง 3 ราย คือ นายศุภชัย อายุ 20 ปี ผู้ก่อเหตุ นายณรงค์ศักดิ์ อายุ 19 ปี ผู้ก่อเหตุ และนายโอม อายุ 17 ปี (ผู้สั่งการและจัดหาอาวุธปืน) พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองยาว และรถ จยย.ที่ใช้ในการก่อเหตุ ส่วนสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องค้างค่ายาเสพติด
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 68 เวลาประมาณ 01.40 น. สภ.ห้วยยอด รับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านเช่า ถนนชุมชน ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ที่เกิดเหตุพบนางเอ (นามสมมติ) ผู้เช่าบ้านให้การว่า ระหว่างพักอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 5 นัด เมื่อออกมาดูพบว่าบ้านได้รับความเสียหายจากรูกระสุนหลายจุด จากการสอบถามพยานใกล้เคียงทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีชายวัยรุ่น 2 คน ขี่รถจยย. มาด้วยกัน โดยคนซ้อนท้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บ้านก่อนหลบหนีไปทาง อ.เมืองตรัง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนขนาดลูกซองจำนวน 5 ปลอก และหัวกระสุนลูกซองอีก 1 นัดตกอยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงเก็บไว้เป็นพยานหลักฐาน พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
สอบสวนทราบว่า หัวหน้าผู้สั่งการใหญ่คือ นายอนุชัย หรือคิม อายุ 30 ปี ปัจจุบันได้หลบหนีหมายจับคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอื่นๆ อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้สั่งการลงมาให้ นายโอม อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นนายหน้า จัดหามือยิงและอาวุธปืน ก่อนที่จะจ้างวาน นายศุภชัย และ นายณรงค์ศักดิ์ ไปก่อเหตุ โดยได้รับค่าจ้างมาจาก นายอนุชัย จำนวนประมาณ 9,000 บาท
แต่ทั้ง 2 ราย ได้รับจริง 8,000 บาท เนื่องจาก นายโอม ได้หักค่าหัวคิวไป 1,000 บาท ขณะที่ก่อเหตุได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ เพื่อส่งรายงานให้กับ นายอนุชัย ว่าได้ทำงานตามค่าจ้างสำเร็จแล้ว ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวน รวมทั้งไล่ติดตามกล้องวงจรปิดจนสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อศาลจังหวัดตรัง เพื่อขออนุมัติหมายจับในข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน , ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ศาลจังหวัดตรังได้ออกหมายจับเลขที่ จ.486/2568 และ จ.487/2568 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568
ก่อนส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยอด ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งจะเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายใหญ่ต่อไป