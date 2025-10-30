ด.ช.อายุ 7 ขวบ มุดคอกควายเล่น โดนขวิดกระเด็นบาดเจ็บ ญาติตกใจพาส่งรพ. คาดควายโมโหหิว เผยหลานชอบเล่นกอดและหอมทุกวัน

วันที่ 30 ต.ค. 2568 นายสมพงศ์ คะเลารัมย์ อายุ 60 ปี ชาว ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำ ด.ช. อายุ 7 ขวบ ไปส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ หลังจากถูกเจ้าธง ควายในคอกอายุ 2 ปี ใช้หัวขวิดได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า และศีรษะ

นายสมพงศ์ เล่าว่า ตนเลี้ยงควายไว้ 3 ตัว ปกติหลานจะเล่นกับควายทุกวันเพราะมีคอกอยู่ติดกับบ้าน ส่วนใหญ่หลานจะไปหยอก กอดบ้าง หอมบ้างโดยเฉพาะเจ้าธงตัวนี้ อายุได้ 2 ปี หลานหยอกเล่นมาตั้งแต่เจ้าธงเกิดใหม่เรียกได้ว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เช้าวันนี้ตนอยู่ระหว่างการเตรียมหญ้าที่จะเอาไปให้ควายในคอกได้กิน ส่วนหลานตอนนั้นเวลาประมาณ 06.00 น. ไม่มีเพื่อนเล่น เห็นมุดเข้าไปในคอกควาย ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นภาพชินตา

ช่วงที่กำลังจะเอาหญ้าให้ควาย ได้ยินเสียงหลานร้องจึงหันไปดูพบกระเด็นไปตกอยู่ที่รั้วคอกควาย รีบไปดูพบว่าใบหน้าและศีรษะถลอกจากควายขวิด จึงรีบพาไปหาหมอ

ล่าสุดหมอแจ้งว่าหลานปลอดภัยแล้ว เอกซเรย์สมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่อย่างใด แต่หมอยังต้องให้นอนรอดูอาการก่อน 1 คืน ส่วนสาเหตุที่เจ้าธงขวิดหลาน อาจเป็นเพราะกำลังหิวเมื่อหลานไปหยอกอาจจะเกิดความรำคาญจึงขวิดใส่ ส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์ให้ระวังบุตรหลาน เพราะสัตว์ก็คือสัตว์ มีช่วงที่โมโหได้เช่นกันถึงแม้จะคุ้นเคยกันแค่ไหนก็ตาม

