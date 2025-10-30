ตำรวจภาค 5 ลุยทลายรัง แก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน ที่แม่ริม รวบ 20 รายคาพูลวิลล่า สารภาพบอสเก่า จ้างเดือนละแสน แฝงตัวด้วยวีซ่านักเรียน-ท่องเที่ยว

วันที่ 30 ต.ค. 68 พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นำทีม พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.จิตรพิสุทธิ์ อิ่มสงวน ผบก.สส.ภ.5, เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุม ตำรวจภูธรภาค 5 โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5), เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยปลัดฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกเข้าทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนต้องสงสัย ในพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยเป็นการจับกุมกลุ่มนายทุนชุดเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่มาแล้วหลายครั้ง โดยอาศัยเช่าพูลวิลล่าหรู เปิดฐานปฏิบัติการหลอกคนชาติเดียวกัน กลุ่มนายทุนชาวจีนได้เช่าเหมาพูลวิลล่าใน อ.แม่ริม โดยมีที่พักหลายหลัง โดยมีค่าเช่า เดือนละ 120,000 บาท ต่อเดือน เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลอกลวงชาวจีนด้วยกันเอง โดยอ้างเรื่องพัสดุตกค้างจากประเทศจีน

จากการตรวจสอบ พบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ได้รับค่าจ้างสูงถึงคนละ 100,000 บาท ต่อเดือน โดยสามารถจับกุมชาวจีนได้รวม 20 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน และหญิง 6 คน และบาดเจ็บขณะหลบหนี เป็นหญิง 1 ราย ได้รับบาดเจ็บขาหัก เนื่องจากพยายามกระโดดหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าตรวจค้น ซึ่งวิลล่าดังกล่าวมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวทางเข้าตลอดเวลา

จากการสืบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาส่วนใหญ่แฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้ วีซ่านักท่องเที่ยว แบบ 1 เดือนต่อ 1 เดือน และบางส่วนใช้วีซ่าของนักเรียน เพื่อเข้ามาศึกษาตามมหาวิทยาลัยในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยบางรายอยู่ในไทยมานานนับปี

พล.ต.ท.กฤตธาพล เปิดเผยว่า กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชุดนี้เป็น กลุ่มนายทุนเก่า ที่เคยถูกจับกุมไปแล้วถึง 2 ครั้ง ทั้งในพื้นที่ อ.หางดง และ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยยังคงใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานหลอกลวงชาวจีน ซึ่งการดำเนินคดีก่อนหน้าใน 2 เคสที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินคดีข้อหาซ่องโจรและฉ้อโกง ก่อนจะถูกผลักดันกลับประเทศจีน ซึ่งทางจีนก็ได้ดำเนินคดีกับนายทุนกลุ่มดังกล่าวแล้ว แต่นายทุนกลุ่มเดิมก็ยังคงส่งชาวจีนชุดใหม่เข้ามาเช่าบ้านหลังใหญ่เพื่อก่อเหตุซ้ำอีก

ผบช.ภ.5 ได้ฝากประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำไปยัง เจ้าของบ้านหรือเอเจนซี่ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีชาวจีนมาเช่าบ้านในลักษณะ มีชาวจีนอยู่รวมกันจำนวนมาก (เช่น 30-40 คน) ให้ค่าเช่าสูงผิดปกติ และผู้เช่าไม่ออกไปไหนเลย มีอาหารมาส่งถึงที่ หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุน อาจถูกดำเนินคดีในลักษณะการ สนับสนุนการกระทำความผิด ได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเจ้าของบ้านและเอเจนซี่ในคดีนี้มีส่วนรู้เห็นมากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้เข้มงวดในการสกรีนผู้ที่ถือวีซ่านักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสกัดกั้นการใช้ไทยเป็นฐานกระทำความผิดของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอีกด้วย

โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะได้สืบสวนขยายผลและติดตามจับกุมผู้หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป

