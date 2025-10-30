จับ 5 คนไทยพร้อมคนนำทาง ลอบข้ามแดนกลับ หลังสมัครใจไปทำเว็บพนันที่ปอยเปต แต่ความเป็นอยู่แย่เลยพากันหนีกลับ
วันที่ 30 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพา โดย พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.12 สั่งการให้ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.12 ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1301 ชค.ทพ.13 จัดกำลังพลลาดตระเวน/ซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และสามารถควบคุมตัวชาวไทย 6 คน ขณะลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติเข้ามา
โดยแบ่งเป็น ผู้ลักลอบข้ามแดน 5 คน และ ผู้นำพาคนไทย 1 คน คือ นายถาวร จากการสอบถามผู้ลักลอบชาวไทย 5 คน ทราบว่า พวกตนได้รับการชักชวนผ่านเฟซบุ๊กให้ไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ และแอดมินตอบแชทลูกค้า ที่ จ.ปอยเปต โดยจะได้รับค่าจ้าง 18,000 บาทต่อเดือน แต่ที่ตัดสินใจหลบหนีกลับมาเนื่องจากเห็นว่าสถานที่การเป็นอยู่และการใช้ชีวิตไม่ดี
จึงได้จ่ายเงินให้ผู้นำพาชาวกัมพูชา คนละ 7,500 บาท เพื่อพาเดินเท้าข้ามแดนมายังฝั่งไทย ผู้นำพาชาวกัมพูชาได้ชี้เส้นทางให้เดินต่อ จนมาพบกับ นายถาวร ยืนรออยู่บริเวณป่าอนุรักษ์เพื่อนำพาเข้าหมู่บ้าน ส่วน นายถาวร ให้การว่า ถูกว่าจ้างจาก นายอนิวัฒน์ ให้มารับผู้ลักลอบ 5 คน แลกกับค่าตอบแทน 500 บาทต่อคน ก่อนถูกจับกุมตัวได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบหมายจับหรือประวัติบัญชีม้าในกลุ่มผู้ลักลอบทั้ง 5 คน แต่ ผลการตรวจปัสสาวะของ นายถาวร พบสารเสพติด เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่ง สภ.โคกสูง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป