ระทึกทั้งคัน บัสรับส่ง รด.พุ่งลงข้างทาง ชนเสาไฟเพลาขาด เจ็บหลายราย เผยรถคันนี้กำลังประกาศขาย เพราะเลิกกิจการ แต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับ–ส่งนักเรียนรักษาดินแดน (รด.) ของ 2 โรงเรียนชื่อดังในพื้นที่ อ.หัวหิน รวม 20 คน ซึ่งเดินทางกลับจากการฝึกอบรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยขับมาทางถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี เข้าตัวเมืองหัวหินเพื่อมาส่งที่โรงเรียน
แต่จู่ๆ เกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางหัก 1 ต้น แล้วเฉี่ยวกับรถแบคโฮเล็กที่จอดอยู่ริมทาง และไถลลงข้างถนน บริเวณช่องเขาด่าง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวิทยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 75 ปี ชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นคนขับรถ รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งแรงกระแทกทำให้รถบัสได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพลาหน้าและล้อหน้าหลุดออกจากตัวรถ มีผู้บาดเจ็บ 7-8 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเร่งนำส่ง รพ.หัวหิน ขณะที่นักเรียนที่เหลืออีกสิบกว่ารายบาดเจ็บเล็กน้อย อยู่ในความดูแลของครูและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากถนนลื่น เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมา คนขับอาจไม่สามารถควบคุมรถได้เพราะเป็นทางโค้งลงเขา สำหรับรถบัสคันดังกล่าว ได้ประกาศขายรถเนื่องจากเลิกกิจการ หลังวิ่งรับคนมานานหลายสิบปี ในราคา 160,000 บาท แต่ยังไม่ทันมีคนซื้อมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน