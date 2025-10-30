ซ้อนแผนรวบนักตบทรัพย์งานประมูล อ้างอดีต สส.เต้-นักการเมืองผู้ใหญ่ในพิษณุโลก ข่มขู่รีดไถ หน้าซีดถูกจู่โจมจับ เตรียมโยนเงินทิ้ง
วันที่ 30 ต.ค.68 พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก สั่งการให้ตำรวจชุดสืบจับกุมแก๊งตบทรัพย์ประมูลงาน หลังมีผู้เสียหายซึ่งเป็น หจก.แจ้งความไว้ หลังจากได้รับการชนะประมูลงานเก็บขยะที่ตำบลหัวรอ แต่ถูกขบวนการตบทรัพย์รีดไถเงิน 10,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ โดยอ้าง อดีต สส.เต้ และนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกหลายคน
ทำให้พนักงานของ หจก.ดังกล่าวหลงเชื่อ จ่ายให้ไปก่อนแล้วจำนวนหนึ่ง พร้อมกับนัดหมายให้มารับเงินส่วนที่เหลือที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และมีได้ต่อรองราคาลดลงมาเหลือ 5,000 บาท โดยให้ นายบุญลาภ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ที่โทรมาแอบอ้างรีดไถเงิน เดินทางมารับเงินช่วงเที่ยงวันของวันนี้
กระทั่งถึงเวลานัดหมาย นายบุญลาภ เข้ามานั่งภายในร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมัน หลังจากพูดคุยกันเรียบร้อยพนักงานบริษัทได้ยื่นเงิน 4,000 บาท ให้กับ นายบุญลาภ ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ซุ่มรออยู่จึงเข้าจับกุมตัวทันที ทำให้ นายบุญลาภ มีสีหน้าซีดตกใจ ควักเงิน 4,000 บาทออกมา เตรียมจะโยนให้พ้นตัว แต่ไม่ทัน ก่อนควบคุมตัวส่ง สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป