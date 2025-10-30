ซ้อนแผนรวบนักตบทรัพย์งานประมูล อ้างอดีต สส.เต้-นักการเมืองผู้ใหญ่ในพิษณุโลก ข่มขู่รีดไถ หน้าซีดถูกจู่โจมจับ เตรียมโยนเงินทิ้ง

วันที่ 30 ต.ค.68 พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก สั่งการให้ตำรวจชุดสืบจับกุมแก๊งตบทรัพย์ประมูลงาน หลังมีผู้เสียหายซึ่งเป็น หจก.แจ้งความไว้ หลังจากได้รับการชนะประมูลงานเก็บขยะที่ตำบลหัวรอ แต่ถูกขบวนการตบทรัพย์รีดไถเงิน 10,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ โดยอ้าง อดีต สส.เต้ และนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกหลายคน

ทำให้พนักงานของ หจก.ดังกล่าวหลงเชื่อ จ่ายให้ไปก่อนแล้วจำนวนหนึ่ง พร้อมกับนัดหมายให้มารับเงินส่วนที่เหลือที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และมีได้ต่อรองราคาลดลงมาเหลือ 5,000 บาท โดยให้ นายบุญลาภ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ที่โทรมาแอบอ้างรีดไถเงิน เดินทางมารับเงินช่วงเที่ยงวันของวันนี้

กระทั่งถึงเวลานัดหมาย นายบุญลาภ เข้ามานั่งภายในร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมัน หลังจากพูดคุยกันเรียบร้อยพนักงานบริษัทได้ยื่นเงิน 4,000 บาท ให้กับ นายบุญลาภ ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ซุ่มรออยู่จึงเข้าจับกุมตัวทันที ทำให้ นายบุญลาภ มีสีหน้าซีดตกใจ ควักเงิน 4,000 บาทออกมา เตรียมจะโยนให้พ้นตัว แต่ไม่ทัน ก่อนควบคุมตัวส่ง สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
5

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
6

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
7

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
8

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
9

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ