ไฟร์เนโด ! อังกฤษตะลึงเพลิงหมุนพาดฟ้า เหมือนพายุทอร์นาโด

ไฟร์เนโด – เมื่อ 8 ส.ค. ดาร์บีเทเลกราฟ รายงานเบื้องหลังเหตุการณ์ไฟร์เนโด หรือเปลวไฟหมุนเป็นสายยาวตามลมขึ้นไปบนฟ้า คล้ายพายุหมุนทอร์นาโด ซึ่งมีคลิปเผยแพร่แชร์สะพัดในโลกออนไลน์ ว่าเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตพลาสติก ราเวนสบอร์น พลาสติก เมืองวูดวิลล์ เขตปกครองดาร์บีไชร์ ประเทศอังกฤษ

โฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยดาร์บีเชอร์ แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ยังคงสืบหาสาเหตุของไฟครั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่าเพลิงไหม้เริ่มต้นเมื่อช่วงหลังเวลา 01.40 น. วันที่ 7 ส.ค. ไฟเผาสินค้าถาดพลาสติกไปถึง 600,000 ชิ้น ควันไฟตลบไปไกลกว่า 40 ก.ม. ในพื้นที่นอตติงแฮม

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกลับจากที่เกิดเหตุช่วง 4 ทุ่ม แต่ไฟกลับโหมขึ้นมาอีกช่วงดึก เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อเวลาตีหนึ่ง จึงกลับไปยังโรงงานอีกครั้งและเห็นไฟร์เนโดดังกล่าว จากนั้นยังอยู่คุมสถานการณ์ถึงเวลา 08.30 น. วันที่ 8 ส.ค. หลังจากไฟปะทุขึ้นมาอีกหลายจุดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด

You might have seen this video from @LFRSashby of a fire whirl captured at an incident in Swadlincote on Monday. This sight is caused by intense heat rising from the ground, and turbulent wind conditions, and is so rare, our Chief has never witnessed one, 32 years on! #Firenado pic.twitter.com/7tM7fcyrWH

— Leics Fire & Rescue (@LeicsFireRescue) August 8, 2018