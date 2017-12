‘เอ็ด ชีแรน’ ผิดคิวไปหน่อย รับเครื่องราชฯ จากฟ้าชายชาร์ลส์ เผลอจับแขนแบบสนิท

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. อินดิเพนเดนต์รายงานควันหลงนาที เอ็ด ชีแรน นักร้องนักแต่งเพลงคนดังของเกาะอังกฤษ เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. เผลอใช้มืออีกข้างหนึ่งจับข้อมือของเจ้าฟ้าชายชายชาร์ลส์ ซึ่งผิดขนบธรรมเนียมอย่างยิ่ง เพราะปกติแล้วคนที่ทำเช่นนี้ได้จะมีเพียงแค่บุคคลในครอบครัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เอ็ด ชีแรนไม่ได้ถูกตำหนิ และเผยว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เพียงรับสั่งถามถึงยอดขายงานเพลง และเมื่อตนทูลว่าพรุ่งนี้จะคอนเสิร์ตที่นิวยอร์ก ทรงตกพระทัยเล็กน้อยว่าตนต้องเดินทางข้ามประเทศหลังจากพิธี

นอกจากนี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ยังทรงรับสั่งกล่าวติดตลกว่า อยากให้มาร้องเพลง ในงานวันเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน มาร์เคิล ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า

ศิลปินวัย 26 ปีกับเจ้าของบทเพลงยอดนิยมอย่าง Thinking Out Loud หรือ Shape of You เข้าเฝ้าเจ้าที่พระราชวังบังกิ้งแฮม เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิบริติช ชั้นสมาชิก (Member of the Most Excellent Order of the British Empire : MBE)

ทั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิบริติช ชั้นสมาชิก ที่เอ็ด ชีแรนได้รับเครื่องราชที่สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าจอร์จที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2460 ผู้ที่มิสิทธิได้รับต้องมีส่วนร่วมกับ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและสวัสดิการ หรือการบริการสาธารณะนอกราชการ ซึ่งเคยมีศิลปินชื่อดังหลายคนเคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ อย่าง วงเดอะบีตเทิลส์ ที่ได้รับในปี 2507