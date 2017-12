ระทึกก่อการร้ายโลว์เทค! หนุ่มผูกไปป์บอมบ์ติดตัวระเบิดที่ทางเดินใต้ดินใกล้ไทม์สแควร์

เอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เกิดเหตุเขย่าขวัญไปป์บอมบ์ติดที่ตัวของชายคนหนึ่งระเบิดขึ้นในทางเดินใต้ดินไปยังสถานีรถประจำทางหลัก ใกล้ไทม์สแควร์ แลนด์มาร์กของนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในชั่วโมงเร่งด่วน 07.30 น.

แรงระเบิดทำให้ชายผู้ก่อเหตุบาดเจ็บ พร้อมกับผู้สัญจรที่อยู่ใกล้ๆ อีก 3 คน เป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกควันที่คละคลุ้งไปทั่ว

นายบิล เดอ ลาซิโอ นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ระบุว่าเป็นความพยายามก่อการร้าย และโชคดีมากที่ไม่บรรลุผล ส่วนนายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก กล่าวว่าผู้ก่อการใช้วัสดุที่เป็นเทคโนโลยีต่ำ

เหตุระเบิดบริเวณพอร์ต ออธอริตี ยังทำให้หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินพร้อมด้วยตำรวจนำกำลังชุดใหญ่ไปปิดกั้นบริเวณโดยรอบ ส่วนชุมทางการขนส่งมวลชนในบริเวณปิดทำการทุกด้าน แม้แต่รถบัสทรานซิตในนิวเจอร์ซีย์ต้องกลับรถวิ่งไปทิศทางอื่น

ส่วนผู้ก่อเหตุถูกตำรวจควบคุมตัวแล้ว เปิดเผยเพียงว่า อายุ 27 ปี ซึ่งสื่อนิวยอร์กโพสต์จับภาพชายหนุ่มขณะนอนบาดเจ็บไว้ได้ ขณะที่ผู้บาดเจ็บอื่นๆ ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแล้วเช่นกัน

ขณะที่ซาราห์ แซนเดอร์ โฆษกทำเนียบขาวส่งข้อความทางทวิตเตอร์ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รับทราบเหตุการณ์นี้แล้ว

Video shows massive response in New York City after explosion inside Port Authority Bus Terminal; suspect taken into custody, police say. https://t.co/jQ1LnZFyzy pic.twitter.com/4BNWLg1rQb

— ABC News (@ABC) December 11, 2017