ถึงเวลาใช้กรรม! ตัดสินจำคุก 40 ปีฆาตกรลักพา-ข่มขืนฆ่าหลานสาววัย 19 ยัดตู้แช่แข็ง

วันที่ 15 ก.พ. เดอะซัน ของอังกฤษรายงานว่า นายมูจาฮิด อาร์ชิด อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาคดีข่มขืนและฆ่า น.ส.เซลีน ดูคราน หลานสาววัย 19 ปี ก่อนหั่นศพเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง ถูกศาลคดีอาชญากรรมกลางของอังกฤษตัดสินมีความผิดตามข้อกล่าวหาฆาตกรรมหลานสาวตนเอง และพยายามฆ่าเหยื่อสาวอีกคนหนึ่ง มีโทษจำคุกอย่างน้อย 40 ปี

Moment ‘Mujahid Arshid drove away with two kidnapped victims in his boot. https://t.co/v7auEtriW6 Arshid, 33 kidnapped two women & took them to a house in Kingston

He raped them both before slitting the throat of Celine Dookhran, 20, killing her

Arshid bundled her into a freezer pic.twitter.com/M6EWCyf9o2

