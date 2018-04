แก๊สพิษสยองสมรภูมิบรกบนดิน คร่าซีเรียตายเป็นเบืออีก 70 ชีวิต

บีบีซีรานงานวันที่ 7 เม.ย. เกิดเหตุโจมตีด้วยแก๊สพิษที่เมืองดูมา ในภูมิภาคกูตาตะวันออก พื้นที่ยึดครองกลุ่มกบฏแห่งสุดท้ายในซีเรีย หน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 70 ราย ขณะที่รัฐบาลซีเรีย ปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการโจมตี

อาสาสมัครกู้ภัยได้ทวีตภาพผู้เสียชีวิตหลายรายภายในห้องใต้ดิน พร้อมระบุว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก

Here is one of the horrifying videos coming out of Douma in Syria tonight showing the aftermath of what seems to be a chemical gas attack. These people were hiding underground from the bombing, leaving them more vulnerable to gas. pic.twitter.com/mm9jgBZ4V8

— Liz Sly (@LizSly) April 7, 2018