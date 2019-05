ဂိမ်း အော့ဖ် သရုဏ်း နဂါး တကောင်ရဲ့ ဖန်တီးမှု ကုန်ကျစားရိတ် ဘယ်လောက်လဲ။

Getty Images ဂိမ်းအော့ဖ်သရုန်း ရဲ့ သရုပ်ဆောင်များ

စာရေးဆရာ ဂျော့ဖ် အာ အာ မာတင် ရဲ့ စာအုပ် ကို ဖန်တီး ထားတဲ့ ဂိမ်း အော့ဖ် သရုဏ်း ဟာ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ ခုသာ ထုတ်လွှင့်ဖို့ ကျန်ရှိပြီး ဒါပြီးရင် အောင်မြင် တဲ့ ရုပ်သံ စီးရီး အစီအစဉ် အဆုံးသတ်ပ်ြီလို့ ထုတ်လုပ်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။

လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ နောက်ဆုံး စီးရီး ၈ ရဲ့ ၄ ခု မြောက် ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ထုတ်လွှင့် တင်ဆက် ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီနောက်မှာ အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန် လွန်းတဲ့ ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဘယ်လို အဆုံးသတ် မလဲ ဆိုတာ ကို လူတွေက စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြပါတယ်။

Google မှာလည်း ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ အကြောင်း ကို လူတွေ က အများ ဆုံး ရှာဖွေ နေပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေ အများဆုံး ရှာဖွေ နေတဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။

Getty Images မာဆန်ဒေ မသေခင်မှာ ပြောတာ က အကုန်လုံး ကို မီးရှို့လိုက်ပါ လို့ ပြောဆို

၁။ မာဆန်ဒေ ဘာပြောခဲ့လဲ။

မာဆန်ဒေ ဟာ နဂါး ဘုရင်မ ဒနဲရစ် ရဲ့ အခင်မင် ရဆုံး အနီးကပ် အကြံပေးပါ။ သူဟာ ၄ ခုမြောက် ဇာတ်လမ်း တွဲမှာတော့ သူဟာ ၇ နှစ်ပြည်ထောင် ဘုရင်မ ဆာဆီ ရဲ့ သတ်ဖြတ်မှု ကြောင့်သေဆုံး သွားခဲ့ပါပြီ။

သူ့ကို မကွပ်မျက်ခင် အချိန်ပိုင်း လေးမှာ သူက ဘာပြောသွားလဲ။

‘ဒရာကားရစ်’ လို့ ခေါ်တဲ့ နဂါးတို့ အသုံးအနှုန်း ကို ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ က နဂါး ဘုရင်မ ဒနဲရစ် ပဲ ပြောလေ့ ရှိတဲ့ စကားလုံးပါ။

သူက ဘာလို့ သုံးနှုန်းလိုက်တာလဲ ဆိုတော့ ရန်သူ ကို မီးရှို့ပြီး လက်စတုန်းပါ လို့ ပြောဆို ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

မာဆန်ဒေ က သူ အသက်မရှင် နိုင်တော့ဘူး ဆိုတာကို သိပြီးတဲ့ နောက်မှာ King landing ကို မီးလောင် တိုက်သွင်း ပါလို့ သူ့ဘုရင်မ ကို သတင်းစကား ပါးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်း ဖန်တီး သူ ဒေးဗစ် ဘန်နီအော့ဖ် က ပွဲအပြီး အင်တာဗျူး မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

Getty Images ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲက နဂါး ကြီးကို ဖန်တီးဖို့ ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း လောက် ကုန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

၂။ ဒရာကားရစ် ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။

ဗယ်လာရီ တို့ ဘာသာ စကားနဲ့ ဆိုရင် နဂါး ကို အမိန့်ပေးတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်း တွဲ တခုလုံး ရဲ့ အရေးပါတဲ့ မိန့်ကြားချက်ပါ။

ဒီ အမိန့်ပေး သံကြားရင် နဂါး တွေက မီးတွေ မှုတ်ထုတ်ပြီး ရန်သူ ကို ချေမှုန်းပါတယ်။

မာဆန်ဒေ မသေခင် မှာ ဒီစကား ပြောခဲ့တာဟာ နဂါးတို့ ဘုရင်မ အနေနဲ့ မပျော့ညံ့ ပါနဲ့ လို့ ဆိုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဒနဲရစ်ဟာ သူ့အဖေ ဘုရင်ဟောင်း လို မရက်စက်ဘူး ဆိုတာ ကို ပြသလို တဲ့ အတွက် ရန်သူ ကို အမြဲ အညံ့ခံ လက်နက်ချ ခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါမှလည်း သူ က ခုနှစ်ပြည်ထောင် ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ အခါမှာ အပြစ်ကင်းသူ ကို မသတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ကို ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးထင်ထားသူပါ။

ဒီလို နဂါး ဘုရင်မ ရဲ့ ရန်သူ ကို ညှာတာ လိုတဲ့ စိတ် ကို ပြောင်းလဲ ပါ လို့ မာဆန်ဒေ က သတိပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

Getty Images သံမဏိ ပလ္လင်မှာ ထိုင်မယ့် သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ ဘုရင်လား။ ဘုရင်မလား။

၃။ ဇာတ်လမ်း တွဲ ၄ ခု မြောက်မှာ ဘယ်သူတွေသေခဲ့သလဲ။

ဘုရင်မ ဒနဲရစ် ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူ မာဆန်ဒေ ခေါင်းဖြတ် ခံရပြီးပြီ ဆိုတာ ပရိသတ် တွေ သိပါတယ်။

သူသေဆုံးပြီးတဲ့နောက် နဂါး ဘုရင်မ ဒနဲရစ် မှာ အနီးကပ် တိုင်ပင်စရာ အဖော်မရှိတော့ဘူး ဆိုပြီး လူတွေက အသနားပိုပါတယ်။

နောက်ထပ် လူတွေ ပြောဆို နေတဲ့ အကြောင်း ကတော့ ရေဂဲလ် နဂါး တစ်ကောင် သေဆုံး သွားရတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။

ဒီနဂါးကြီးကိုတော့ ယူယွန် ဂရေးဂျွိုင်း က ကြီးမားတဲ့ သံမြှားကြီးနဲ့ ပစ်ပြီး သတ်ဖြတ် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

နဂါးကြီး ပင်လယ်ရေအောင် နစ်မြှုပ်ပြီး သေသွားတဲ့ ခါမှာ Iron throne ကို ဒနဲရစ် ရယူ နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ ပရိသတ်တွေက မေးခွန်း ထုတ်ကြပါတယ်။

အခုတော့ နောက်ဆုံး စီးရီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၄ ခုမြောက်မှာ နောက်ထပ် နဂါး တစ်ကောင် ထပ် မံ သေဆုံးသွားပြီ ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်း အစပိုင်းတုန်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နဂါး သုံးကောင်မှာ တစ်ကောင်ပဲ အသက်ရှင်လျှက် ကျန်ရှိပါတော့တယ်။

Getty Images ဇာတ်လမ်း အစမှာ ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ နဂါးဥ

၄။ လက်ရှိ အချိန်အထိ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း

နောက်ဆုံး စီးရီး ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၄ ခု အပြီးမှာတော့ King Landing နေပြည်တော် ကို ဒနဲရစ် ရဲ့ တပ်ပေါင်းစု က ဝန်းရံ ထားလိုက်ပါပြီ။

တိုင်ရီယွန် ဟာ သူ့အစ်မ ဆာဆီကို လက်နက်ချဖို့ ဖျောင်းဖျ ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပြောဆိုမှုဟာလည်း မအောင်မြင်ပါဘူး။

ဂွန်စနိုး ဟာ နဂါးတို့ ရဲ့ အနွယ် ပြီးတော့ ဘုရင် ဖြစ်ထိုက်သူ၊ နက် စတာ့ခ် ရဲ့ သားအရင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို အာယာ နဲ့ ဆန်ဆာ တို့က သိထားပြီးပါပြီ။

ဆန်ဆာ က တိုင်ရီယွန် ကို ဂျွန် စနိုး ရဲ့ အကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သလို၊ တိုင်ရီယွန် ကလည်း ဗယ်ရီး ကို ပြောပြ လိုက်ပါတယ်။

ဆိုတော့ မကြာခင်မှာ ဂျွန်စနိုး ရဲ့ အကြောင်း ကို လူတိုင်း နီးပါး လောက် သိရှိတော့မှာပါ။ အကယ်၍ King Landing ကို ဒနဲရစ် ရဲ့ တပ်ပေါင်း စုက အနိုင် ရရှိတဲ့ အခါမှာ နဂါး ဘုရင်မကပဲ ဆက်ပြီး ဘုရင်မ ဖြစ်မလား။

ဒါမှမဟုတ် ဂျွန် စနိုးကိုပဲ လူတွေက ဘုရင် အဖြစ် တင်မြှောက်ကြမလား ဆိုတာ ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။

Getty Images ကင်းလန်းဒင်း ရဲ့ ဘုရင်မ ဆာဆီ ရော နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ ကို အောင်နိုင်ပါ့မလား

DO NOT DELETE OR TRANSLATE! Digihub tracker for 48136601