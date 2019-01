คางคกต้นอ้อยในออสเตรเลียขี่หลังงูเหลือมหลังจากเกิดพายุ

พบคางคกต้นอ้อย (cane toad) 10 ตัวขี่หลังงูเหลือมตัวหนึ่งในออสเตรเลีย

พอล ม็อก ชาวเมืองคูนูนูร์รา ทางเหนือของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย บันทึกคลิปที่หาชมยากนี้ไว้ได้ หลังจากเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรงเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น

สัตว์เหล่านี้กำลังพยายามหนีออกมาจากพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบ หลังฝนตกหนักจนน้ำล้นออกมา เขาพบว่า คางคกยักษ์เหล่านี้กำลังเกาะอยู่บนหลังของงูเหลือมขนาดใหญ่

เขาจึงส่งภาพที่ถ่ายไว้ได้ให้แอนดรูว์ พี่ชาย ซึ่งได้นำภาพไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ต

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out – hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5 — Andrew Mock (@MrMeMock) December 30, 2018

ม็อก เล่าให้บีบีซีฟังว่า เขาออกมาข้างนอก หลังเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรง ซึ่งฝนตกวัดปริมาณได้ 7 ซม. ในเมืองคูนูนูร์รา ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

“ผมออกมาข้างนอกและพบว่า น้ำล้นออกมาจากทะเลสาบ” เขากล่าว และเห็นคางคก ซึ่งอาศัยอยู่ริมทะเลสาบ กำลังหนีออกมา เพราะน้ำที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

“คางคกหลายพันตัวกำลังพยายามหาที่ไป” เขาเล่า “จากนั้นผมก็เห็นมอนที (Monty) งูเหลือมที่อยู่ในเมืองของเรา มีผู้อาศัยติดมาด้วยอยู่เต็มหลังไปหมด”

งู ซึ่งมีความยาว 3.5 เมตร เป็นสัตว์ที่พบได้ตามปกติในพื้นที่บ้านของนายม็อก

“เรารู้จัก มอนที กันดี” เขากล่าว “มันอยู่แถว ๆ สระน้ำและทำให้ภรรยาผมตกใจอยู่บ่อย ๆ ตอนที่เธอออกมาตากผ้า”

งูเหลือมดูเหมือนจะฉลาดพอที่จะไม่พยายามกินคางคกเหล่านี้ เพราะคากคกต้นอ้อยมีพิษที่ทำให้สัตว์ขนาดใหญ่ถึงตายได้ อย่างเช่น งู, กิ้งก่า และจระเข้

ขณะที่ผู้คนบางส่วนในโลกออนไลน์ตกใจกับภาพนี้ และบอกว่าเป็นการจัดฉากถ่ายภาพ แต่ส่วนใหญ่ต่างเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสนุก และโพสต์ข้อความในเชิงขำขัน

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @mstevo บอกว่า ตอนที่ยังไม่มีอูเบอร์ในเมืองคูนูนูร์รา ก็ใช้นี่แทน

When Uber isn’t available in Kununurra you use what you can get — mstevo (@mstevo) December 31, 2018

ส่วน @GetterOne บอกว่า เป็นความคิดที่ดี ที่ขึ้นรถสาธารณะเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (carbon footprint) แต่ความคิดที่ดีกว่านั้นก็คือ การขี่อะไรที่ไม่ทิ้งรอยเท้า (footprint) ไว้เลย

Good idea: Riding public transit to eliminate carbon footprints.

Better idea: Riding something that leaves behind no footprints. — Tales of De’Aaron Do (@GetterOne) December 31, 2018

I got next game. pic.twitter.com/jULxCkjQC1 — Chris Bohn (@DocBohn) December 31, 2018

อย่างไรก็ตาม มีคนบอกว่า การที่คางคกทำเช่นนี้เป็นการจงใจ

โจดี โรว์ลีย์ นักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์ ทวีตว่า คางคกเหล่านี้กำลังพยายามผสมพันธุ์กับมอนที

โรว์ลีย์ บอกว่า คางคกที่ขี่หลังงูเหลือมส่วนใหญ่เป็นคางคกตัวผู้ และคลิปวิดีโอนี้ ทำให้เขานึกถึงคางคกต้นอ้อยที่พยายามผสมพันธุ์กับมะม่วงเน่าในควีนส์แลนด์