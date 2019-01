ปีใหม่ 2019: กองบัญชาการสหรัฐฯ ขอโทษที่ทวีตข้อความล้อเล่นเกี่ยวกับระเบิด

กองบัญชาการยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (US Strategic Command) ซึ่งดูแลอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ออกมาขอโทษหลังทวีตข้อความว่า ทางกองบัญชาการ “พร้อมที่จะทิ้งอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่า” ลูกบอลที่ไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กมาก

ข้อความซึ่งถูกโพสต์ในคืนวันสิ้นปีตามเวลาท้องถิ่น มีคลิปวิดีโออยู่ด้วย เป็นคลิปเครื่องบินทิ้งระเบิด บี-2 กำลังทิ้งระเบิดอยู่

ต่อมา กองบัญชาการยุทธศาสตร์ได้ลบทวีตดังกล่าวทิ้ง โดยระบุว่า เป็นข้อความที่ “ไร้รสนิยม” และได้โพสต์ข้อความขอโทษ

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์ไม่พอใจ

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.

— US Strategic Command (@US_Stratcom) December 31, 2018