หญิงซาอุฯ ถูกกักตัวที่สุวรรณภูมิ หวั่นถูกส่งตัวกลับ-ครอบครัวฆ่าเพราะละทิ้งศาสนา

ราฮาฟ โมฮาเหม็ด แอล-เคนูน หญิงซาอุฯ วัย 18 ปี ระบุว่า เธอถูกกักตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะพยายามจะเดินทางหนีจากครอบครัวไปออสเตรเลีย เธอบอกกับบีบีซีว่า เธอละทิ้งศาสนาอิสลามและกลัวจะถูกส่งตัวกลับไปซาอุดีอาระเบียและถูกครอบครัวตัวเองฆ่า

สองวันก่อน เธอขึ้นเครื่องบินหลบหนีขณะไปเที่ยวกับครอบครัวที่คูเวต พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล บอกกับบีบีซีว่า น.ส. โมฮาเหม็ด แอล-เคนูน หนีการแต่งงานมา และด้วยความที่เธอไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย ตำรวจไทยจึงปฏิเสธที่จะให้เธอเดินทางเข้าประเทศ และกำลังอยู่ในกระบวนการส่งตัวกลับด้วยสายการบินเดียวกับที่เธอเดินทางมา นั่นคือ คูเวต แอร์เวย์ส

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ ระบุว่า เขาไม่ทราบเรื่องการยึดหนังสือเดินทางแต่อย่างใด

โจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวบีบีซีที่กรุงเทพฯ บอกว่า น.ส. โมฮาเหม็ด แอล-เคนูน รู้สึกหวั่นกลัวและสับสน เธอบอกว่าเธอมีวีซ่าสำหรับเข้าประเทศออสเตรเลียแต่หนังสือเดินทางของเธอถูกนักการทูตซาอุฯ ซึ่งเจอเธอหลังจากลงจากเครื่องยึดไป

My name is Rahaf Mohammed Mutlaq Alqunun, and this is my picture pic.twitter.com/RHsnnPWUjL

— Rahaf Mohammed (@rahaf84427714) January 6, 2019