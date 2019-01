ยลโฉม 3 ยุทโธปกรณ์ไฮเทคของจีนที่อาจต่อกรกับรัสเซีย-สหรัฐฯ ได้

จีน สหรัฐฯ และรัสเซีย ต่างกำลังแข่งขันขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านทหารของโลก

ปัญหาความตึงเครียดภายในประเทศ และข้อพิพาทด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนในทะเล ทำให้รัฐบาลจีนต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลในการพัฒนากองทัพปลดปล่อยประชาชน (PLA) ให้ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ นับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา

แต่ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำคนปัจจุบัน ช่องว่างการแข่งขันทางการทหารระหว่างจีนกับบรรดาประเทศคู่แข่งเริ่มแคบลง และจีนก็กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจด้านการทหารของโลกอย่างรวดเร็ว

รายงานล่าสุดจากสำนักงานข่าวกรองกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า “การเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราเลขสองหลักของจีนชะลอตัวลง แต่ก็ถูกนำไปใช้เป็นงบประมาณในแผนการระยะ 5 ปีเพื่อพัฒนาด้านกลาโหมให้ทันสมัยขึ้น”

“ผลจากการแสวงหาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทำให้ PLA มีแนวโน้มที่จะมีระบบอาวุธทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งในโลก และได้เป็นผู้นำโลกแล้วในบางด้าน”

นี่คือ 3 ยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยที่สุดของจีน

ภาพที่โพสต์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว บ่งชี้ว่าจีนอาจก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกในด้านอาวุธติดตั้งบนเรือพิฆาตที่สามารถยิงกระสุนได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับสูงหรือไฮเปอร์โซนิก

ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบรางคู่ขนาน (Railgun) ที่ติดตั้งบนเรือรบจีนนั้น สามารถยิงกระสุนความเร็วสูง (ด้วยความเร็ว 2.5 กิโลเมตร/วินาที) ไปยังเป้าหมายที่อยู่ไกลถึง 200 กิโลเมตรได้โดยใช้พลังแม่เหล็กไฟฟ้า

สถานีโทรทัศน์ CNBC ในสหรัฐฯ รายงานเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ปืนชนิดนี้จะพร้อมใช้งานในกรณีที่เกิดสงครามได้ภายในปี 2025

ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังพัฒนาปืนชนิดนี้เพื่อใช้บนภาคพื้นดิน ส่วนรัสเซียและอิหร่านต่างก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้ ส่งผลให้จีนเป็นมหาอำนาจทางการทหารชาติแรกที่พัฒนาอาวุธชนิดนี้สำหรับติดตั้งบนเรือรบ

จากภาพที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งบีบีซีไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงได้นั้น ดูเหมือนจะเป็นภาพของการทดสอบอาวุธดังกล่าว

หนังสือพิมพ์โกบอลไทมส์ของทางการจีนระบุว่า ในอนาคตอาวุธที่เห็นน่าจะถูกนำไปติดตั้งไว้บนเรือพิฆาตติดตั้งขีปนาวุธ รุ่น 055 ที่มีระวางขับน้ำ 10,000 ตัน ซึ่งจีนต่อเองภายในประเทศ

นายซ่ง จงปิง นักวิเคราะห์ด้านการทหารและอดีตสมาชิกเหล่าทหารปืนใหญ่ของกองทัพจีน ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เซาท์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์ว่า “จีนดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไล่ตามเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าของสหรัฐฯ”

“ภาพที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นว่าจีนไม่เพียงจะไล่ทันสหรัฐฯ ในด้านเทคโนโลยีปืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบรางคู่ขนานที่ติดตั้งบนเรือรบ แต่ยังอาจแซงหน้าสหรัฐฯ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าก็ได้ นี่เป็นเพราะสหรัฐฯ ต้องใช้เวลามากกว่าในการอนุมัติงบประมาณ ขณะที่ระบบการเมืองของจีนเอื้อให้สามารถทุ่มเทงบประมาณให้โครงการสำคัญ ๆ ได้นั่นเอง”

จีนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เซาท์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์ เมื่อเดือน ส.ค.ปี 2018 ว่า ได้ทดสอบเครื่องบินไฮเปอร์โซนิกที่สามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธได้ทุกชนิด

เครื่องบินไฮเปอร์โซนิก ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียงในระดับสูงที่มัค 5 ขึ้นไป หรือมากกว่า 6,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น เป็นอากาศยานที่บินในชั้นบรรยากาศของโลก และใช้คลื่นกระแทกที่เกิดจากการบินของตัวเองในการขับเคลื่อนไปในอากาศด้วยความเร็วสูง

ในการทดสอบนั้น เครื่องบินซิงกง 2 หรือ Starry Sky-2 ของจีนสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง 7.344 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความสูง 30 กิโลเมตร

ซิงกง 2 ไม่ใช่เครื่องบินไฮเปอร์โซนิกลำแรกของจีน เพราะจีนได้ทดสอบอากาศยานไฮเปอร์โซนิกมาตั้งแต่ปี 2014 แต่ซิงกง 2 ถือเป็นเครื่องบินลำแรกที่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อย่างแท้จริง

รัสเซียและสหรัฐฯ ต่างก็กำลังพัฒนายุทโธปกรณ์ไฮเปอร์โซนิกเช่นกัน

เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ ระบุว่า “เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ เครื่องบินไฮเปอร์โซนิกอาจนำไปติดตั้งหัวรบที่สามารถเจาะระบบต่อต้านขีปนาวุธได้ทุกชนิด ซึ่งจีนมีอยู่ในปัจจุบัน”

แต่นายโจว เฉินหมิง นักวิเคราะห์ด้านการทหารในกรุงปักกิ่งบอกเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ว่า เครื่องบินไฮเปอร์โซนิกของจีนน่าจะถูกนำไปติดตั้งหัวรบแบบธรรมดามากกว่าหัวรบนิวเคลียร์

“ผมคิดว่าน่าจะอีก 3-5 ปีกว่าที่เทคโนโลยีนี้จะสามารถนำไปใช้งานเป็นอาวุธได้จริง” เขากล่าว

พลเรือเอก แฮร์รี แฮริส ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก กล่าวต่อสภาคองเกรสว่า สหรัฐฯ “ตามหลัง” คู่แข่งทั้งสองในการพัฒนายุทโธปกรณ์ไฮเปอร์โซนิก

เขาแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่ว่า จีนอาจยิงขีปนาวุธใส่เรือและฐานทัพสหรัฐฯ ในแปซิฟิกก่อนที่เรดาร์ของสหรัฐฯ จะตรวจจับได้

“เราจำเป็นต้องดำเนินความพยายามอย่างเต็มกำลังและพัฒนาอาวุธต่อต้านไฮเปอร์โซนิกของเราเอง”

เมื่อปี 2017 จีนประกาศว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF-17 มีพิสัยการยิงราว 1,800 – 2,000 กิโลเมตร

เมื่อเดือนก่อน จีนเปิดตัวระเบิดที่ใช้ทิ้งโจมตีจากอากาศขนาดยักษ์รุ่นใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า “มารดาแห่งระเบิดทั้งปวง” ในแบบของจีน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับระเบิดแรงอัดอากาศขนาดยักษ์ (MOAB) ของกองทัพสหรัฐฯ

ในวิดีโอประชาสัมพันธ์ บริษัทค้าอาวุธจีน China North Industries Corp (NORINCO) เผยให้เห็นระเบิดดังกล่าวถูกทิ้งจากเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6K จนทำให้เกิดการระเบิดขนาดมหึมา

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นใด

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า ระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างรุนแรงที่สุด และเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6K สามารถบรรทุกระเบิดนี้ได้เพียงคราวละ 1 ลูกเพราะมันมีขนาดใหญ่มาก

China’s arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the “Mother of All Bombs” due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk

— Global Times (@globaltimesnews) January 3, 2019