เลือกตั้ง 2562 : ที่ประชุม กกต. จันทร์นี้ เตรียมหารือข้อร้องเรียน ทษช.

ในวันที่ 11 ก.พ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกำหนดพิจารณาคำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ที่ยื่นให้ กกต. พิจารณาว่าการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนฯ เข้าข่ายขัดระเบียบ กกต. เรื่องลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. หรือไม่

อีกทั้ง กกต. จะพิจารณาอำนาจตรวจคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อนายกฯ ในบัญชีพรรคการเมือง

น.ส. ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียน ทษช. ได้ส่งภาพ ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค และตนเอง เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามใน จ. พระนครศรีอยุธยา​ ให้สื่อมวลชนในกลุ่มไลน์ของพรรค พร้อมโพสต์บนเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Sand Wongnapachant หลังการเก็บตัวเงียบสองวัน

ภาพของ ร.ท. ปรีชาพล พร้อมด้วยนายทะเบียนพรรค เดินทางไปไหวพระทำบุญที่อยุธยา ในช่วงบ่ายวันนี้ (10 ก.พ.) เป็นความเคลื่อนไหวพร้อม ๆ กับที่ในช่วงเช้า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานคณะกรรมการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรค ทษช. โพสต์บนเฟซบุ๊กชื่อว่า นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ว่า “อยู่ครับอยู่” หลังจากเมื่อวาน นายจตุพร พรหมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ บอกกับสื่อว่าติดต่อนายณัฐวุฒิไม่ได้

เป็นความเคลื่อนไหว หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์อีกครั้ง โดยทวีตข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ผ่าน @ThaksinLive เมื่อคืนวันที่ 9 ก.พ. มีใจความที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “จงเชิดหน้าและก้าวต่อไป! เราเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต แต่มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ และอนาคต สู้เข้าไว้ ชีวิตต้องดำเนินต่อไป!”

Chin up and keep moving forward! We learn from past experiences but live for today and the future. Cheer up! Life must go on!

— Thaksin Shinawatra (@ThaksinLive) 9 กุมภาพันธ์ 2562