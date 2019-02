ประชุมสุดยอดทรัมป์-คิม : รถไฟของผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางถึงเวียดนามแล้ว – BBCไทย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า เกาหลีเหนืออาจกลายเป็นหนึ่งใน “มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก” ได้ ถ้ายอมล้มเลิกอาวุธนิวเคลียร์

นายทรัมป์เขียนข้อความในทวิตเตอร์ว่า เกาหลีเหนือ “มีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากกว่าประเทศอื่น ๆ”

เขาแสดงความเห็นนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามทางนิวเคลียร์

นายทรัมป์ จะหารือกับนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. นี้ ในกรุงฮานอยของเวียดนาม

“เราทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่า จะมีความก้าวหน้าต่อจากการประชุมสุดยอดในสิงคโปร์” นายทรัมป์ ทวีต โดยอ้างถึงการประชุมระดับสูงระหว่างผู้นำทั้งสองเมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 กุมภาพันธ์ 2562

เขากล่าวระหว่างงานเลี้ยงผู้ว่าการรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ เมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น โดยระบุว่าเขาได้พัฒนา “ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างยิ่ง” กับนายคิม

Trump on his relationship with Kim Jong Un: “It’s a very interesting thing to say, but I’ve developed a very very good relationship. we’ll see what that means. But he’s never had a relationship with anybody from this country, and hasn’t had lots of relationships anywhere.” — Sara Cook (@saraecook) 25 กุมภาพันธ์ 2562

เขาเน้นย้ำว่า “ไม่รีบร้อน” ที่จะกดดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ “ผมไม่อยากเร่งใคร ผมแค่ไม่อยากให้มีการทดสอบ ตราบใดที่ไม่มีการทดสอบ เราก็พอใจ” เขากล่าว

การประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในตำแหน่งและผู้นำของเกาหลีเหนือ แต่ข้อตกลงที่ผู้นำทั้งสองลงนามยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด และแทบไม่มีการดำเนินการอะไรนับจากนั้น เกี่ยวกับเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ คือ การหาหนทางเพื่อกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไปจากคาบสมุทรเกาหลี

การแสดงความเห็นของนายทรัมป์ล่าสุด เกิดขึ้นในคืนก่อนวันที่เขาจะออกเดินทางไปยังเวียดนาม และถูกมองว่าเป็นความพยายามในการลดความคาดหวังต่าง ๆ ลง

ปอปเปโอ ว่าอย่างไรบ้าง?

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้แสดงความเห็นที่คล้ายกัน เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอด โดยเมื่อวันอาทิตย์เขากล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์ว่า “เราอาจไม่ได้ทุกอย่างในสัปดาห์นี้ [แต่] เราหวังว่าเราจะคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง”

ในการให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง เขาได้เผยให้เห็นความเห็นที่ไม่ตรงกันกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วย โดยระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงทางนิวเคลียร์จากรัฐบาลเกาหลีเหนือ

“คุณคิดว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามทางนิวเคลียร์หรือเปล่า?” เจก แท็ปเปอร์ จากซีเอ็นเอ็น ถามเขา

“เป็นครับ” เขาตอบ

“แต่ประธานาธิบดีบอกว่า ไม่เป็นนะครับ” นายแท็ปเปอร์ กล่าว ซึ่งนายปอมเปโอ ตอบว่า “นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาพูด… ผมจำได้แม่นว่าเขาพูดอะไรไป”

ในช่วงหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้ว นายทรัมป์ ได้ทวีตข้อความว่า “ทุกคนอาจรู้สึกได้ว่า มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง ไม่มีภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออีกต่อไปแล้ว”

Just landed – a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 มิถุนายน 2561

เกาหลีเหนือยืนกรานมาโดยตลอดว่าจะไม่ล้มเลิกอาวุธนิวเคลียร์ ถ้าสหรัฐฯ ไม่ยอมถอนทหารออกจากเกาหลีใต้

ขณะนี้นายคิม เดินทางด้วยรถไฟถึงประเทศเวียดนามแล้ว ส่วนนายทรัมป์ คาดว่าจะออกเดินทางไปในช่วงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น

จากรายงานข่าวหลายแห่ง ระบุว่า รถไฟของนายคิม ผ่านเมืองฉางซาของจีนเมื่อเวลา 13.10 น. ตามเวลาท้องถิ่น (หรือตรงกับ 12.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย) ก่อนเดินทางมาถึงสถานีด่งดัง (Dong Dang) บริเวณพรมแดนของเวียดนาม ช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.พ.) และเขาจะเดินทางต่อไปยังกรุงฮานอยด้วยรถยนต์