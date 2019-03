เลือกตั้ง 2562 : กกต. ชู กม. คอมพิวเตอร์ฯ สกัดข่าว “โกงเลือกตั้ง” ด้าน อียู เรียกร้องเร่งสอบความผิดปกติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า บัตรปลอมและบัตรเกิน ไม่มีจริง และประกาศว่า หากผู้ใดแชร์ ‘ข่าวปลอม’ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทำให้ กกต. เสื่อมเสีย จะมีความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ด้านสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ขอให้สอบสวนกรณีพบความผิดปกติระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมา

สำนักงาน กกต. ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีที่มีบัตรเลือกตั้งหายหรือบัตรเลือกตั้งเกินมาเป็นจำนวนมาก โดยยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และเป็นข่าวที่มุ่งหวังก่อให้เกิดความวุ่นวายและสับสน เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง

ทางกกต. ขอให้ประชาชนได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยหากมีการกระทำใส่ความ ทำให้ กกต. เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา และหากมีการส่งต่อข้อมูลที่มีการบิดเบือนหรือใส่ร้ายหรือปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลความเป็นจริงที่ถูกต้องจาก กกต. ก่อน โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลวงอันไม่เป็นความจริงที่มีการส่งต่อในขณะนี้

บัตรสายจากกรุงเวลลิงตันกลายเป็นบัตรที่ไม่ถูกนับ

ส่วนกรณีบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 1,542 ใบ จากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยกและไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง กกต. แถลงในวันที่ 26 ว่า มีมติให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าว ไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้

กกต. ยังได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยทางสื่อสังคมออนไลน์ 7 เรื่อง รวมถึงเรื่อง จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนน มากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทาง กกต. ชี้แจงว่า ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากบางหน่วยเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ประกอบกับระบบการรายงานผลในช่วงเวลาดังกล่าว เกิดความขัดข้องทางเทคนิคทำให้ข้อมูลที่รายงานออกไปเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งภายหลังจาก สำนักงาน กกต. ได้ตรวจพบแล้ว จึงดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันที

ด้าน สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในประเทศไทย เรียกร้องให้ประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด

การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปอย่างปราศจากความรุนแรง และถือเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีพรรคการเมืองจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนชาวไทยจำนวนมากได้ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ

Yesterday’s peaceful holding of the first fully-contested parliamentary elections in Thailand since 2011 constitutes an important step towards restoring a democratic form of governance pic.twitter.com/OeOeGNrpGE

— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 25 มีนาคม 2562