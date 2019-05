ทำไมชายหนุ่มมีเซ็กส์น้อยลง ? – BBCไทย

รายงานล่าสุดของอังกฤษและสหรัฐฯ ดูเหมือนว่าผู้ชายรุ่นใหม่สนใจเล่นวิดีโอเกม และดูเน็ตฟลิกซ์ มากกว่าการทำกิจกรรมบนเตียงนอน

เซ็กส์มีแนวโน้มลดลงในสหรัฐฯ

ผลการสำรวจจากศูนย์วิจัยความคิดเห็นแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า คนหนุ่มในสหรัฐฯ มีเซ็กส์น้อยลง เมื่อเทียบกับในอดีต

การศึกษาที่รู้จักการในชื่อ การสำรวจทางสังคมโดยทั่วไป เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้คนหลายพันคน และมีการสำรวจเช่นนี้เป็นประจำมาตั้งแต่ปี 1972

ในการสำรวจครั้งล่าสุด พบว่า 23% ของผู้ใหญ่ ระบุว่า พวกเขาไม่มีเซ็กส์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สัดส่วนนี้เพิ่มเป็น 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เป็นผู้ชายซึ่งเป็น “จำนวนที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้”

จากข้อมูลเดียวกันนี้ สัดส่วนของผู้ชายที่อายุไม่ถึง 30 ปี ซึ่งระบุว่า พวกเขาไม่มีเซ็กส์ในช่วงปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็น 3 เท่า ขึ้นมาอยู่ที่ 28% นับตั้งแต่ปี 2008 ถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าฝ่ายหญิงช่วงอายุเดียวกันมาก

การสำรวจนี้ยังได้ข้อสรุปว่า ผู้ใหญ่ในสหัฐฯ มากกว่าครึ่งที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี (51%) ไม่มีคนที่คบหาดูใจกันระยะยาว ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 33% ในปี 2004

ชาวอังกฤษก็มีเซ็กส์ลดลงเช่นกัน

Getty Images ไม่มีอารมณ์

กิจกรรมทางเพศที่มีแนวโน้มลดลงในทั้งผู้ชายและผู้หญิง คนหนุ่มสาวและคนมีอายุ ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกัน

การศึกษาเมื่อไม่นานนี้ จัดทำโดยวารสารบริติชเมดิคัล (British Medical Journal–BMJ) ได้ศึกษาข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจแห่งชาติอังกฤษเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศและวิถีชีวิต

การสำรวจ ซึ่งทำขึ้นทุก ๆ 10 ปี ตั้งแต่ปี 1990 และมีการสำรวจคนรวม 45,000 คน ช่วยให้เห็นภาพพฤติกรรมทางเพศในหมู่ชาวอังกฤษ

จากการค้นพบของ BMJ เกือบ 1 ใน 3 ของผู้ชายและผู้หญิง ไม่มีเซ็กส์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ชายและผู้หญิงอายุระหว่าง 16-44 ปี น้อยกว่าครึ่ง มีเซ็กส์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์

ที่แย่ไปกว่านั้นคือ คนอายุมากกว่า 25 ปี และคู่รักที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกัน มีส่วนทำให้กิจกรรมทางเพศลดลงมากที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังพบว่า สัดส่วนของคนที่มีระบุว่า มีเซ็กส์ 10 ครั้งขึ้นไปในช่วงเดือนที่ผ่านมา ลดต่ำลงอย่างมาก จาก 20.6% ลงมาอยู่ที่ 13.2% ในผู้หญิง และจาก 20.2% ลงมาอยู่ที่ 14.4% ในผู้ชาย จากการสำรวจระหว่างปี 2001 และ 2012

อะไรทำให้ทั้งคนหนุ่มสาวและสูงอายุ เลิกสนใจเซ็กส์

Getty Images คนหลายรุ่นอยู่บ้านเดียวกัน ช่วยลดภาระทางการเงินลง แต่ก็ทำให้ความเป็นส่วนตัวลดลงด้วยเช่นกัน

นักวิจัยจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ระบุว่า การลดลงของความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ในสหราชอาณาจักร พบในคนที่ก่อนหน้านี้มีความกระตือรือร้นในการมีเซ็กส์ มากกว่าคนที่ตัดสินใจที่จะรักษาพรหมจรรย์

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มีส่งผลต่อกิจกรรมทางเพศและความถี่เช่นกัน เพราะว่า “นี่เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา” ศ. ไซมอน ฟอร์เรสต์ จากสถาบันสุขภาพและสังคม ม.นิวคาสเซิล กล่าว

ศ. ฟอร์เรสต์ คิดว่า เหตุผลหนึ่งที่คนรุ่นใหม่มีเซ็กส์น้อยลง หรือเข้าถึงการมีเซ็กส์เป็นประจำน้อยลง อาจจะเป็นเพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะหาคนที่คบหากันในระยะยาวตอนอายุที่มากขึ้น ประกอบกับผู้คนไม่ลงหลักปักฐานจนกระทั่งอายุล่วงเลย 30 ปี

เขากล่าวด้วยว่า คนรุ่นใหม่ที่ยังคงพึ่งพาครอบครัว ทั้งทางด้านการเงินและการที่พักอาศัยอยู่กับที่บ้าน อาจมีเรื่องที่จะคำนึงถึง

“ผมคิดว่า เรื่องนี้มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ เพราะการขาดอิสรภาพค่อนข้างมีส่วนสำคัญ” เขากล่าว

Getty Images เซ็กส์อาจพบเห็นได้ทั่วไปในโลกออนไลน์ แต่อาจจะขาดหายไปในชีวิตจริง

นอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งที่ ศ. ฟอร์เรสต์ เรียกว่า ‘พอร์โนกราฟิเซชัน’ (pornographisation) ของสังคม ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์มีผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ทางเพศของผู้คน

ศ. ฟอร์เรสต์ กล่าวว่า มันอาจนำไปสู่ความกังวลใจ ความกังวลเกี่ยวกับการเห็นร่างกายเป็นวัตถุ และทัศนคติด้านลบต่อผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น

ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูหนังโป๊ ทำให้มีเวลาในการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตจริงลดน้อยลง

ความจริงแล้ว การสำรวจของ บีบีซี ทรี เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อใช้สำหรับซีรีส์เรื่อง Porn Laid Bare ได้มีการสอบถามคนมากกว่า 1,000 คนบนเกาะอังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับหนังโป๊ พบว่า 55% ของผู้ชาย ระบุว่า หนังโป๊เป็นแหล่งที่พวกเขาใช้ศึกษาเรื่องเพศเป็นหลัก

คุณถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปจากเรื่องเพศได้หรือไม่

Getty Images อีกตอนเดียว ผมสัญญา…

“ปัจจุบันนี้ มีอะไรหลายอย่างให้ทำตอน 4 ทุ่ม มากกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน” จีน ทเวนจ์ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตต (San Diego State University) กล่าว

ศ. ทเวนจ์ คิดว่า วิดีโอเกมส์ และเน็ตฟลิกซ์ อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง และในการให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ เธอกล่าวว่า ช่วงเวลาที่มีเซ็กส์ต้องแข่งขันกับ “วิดีโอสตรีมมิ่ง, โซเชียลมีเดีย, เกมคอนโซล และสิ่งต่าง ๆ”

การค้นพบของการสำรวจทั้ง 2 อย่างนี้ ได้สร้างความวุ่นวายขึ้นในโซเชียลมีเดีย ผู้คนจำนวนมากพากันแสดงความเห็นและทฤษฎีต่าง ๆ บางคนชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นของแอปฯ หาคู่ ขณะที่อีกหลายคนบอกว่า ปัญหาด้านการเงินและความเครียดจากงานมีส่วนพอ ๆ กัน ซึ่งก็มีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้

การสำรวจของบีบีซี เรดิโอ 5 ในปี 2018 จากการสอบถามผู้ใหญ่ 2,066 คนในสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับทัศนคติของพวกเขาต่อเรื่องเซ็กส์และความสัมพันธ์ พบว่า 45% ของผู้รับการสำรวจระบุว่า ความเครียดเป็นปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์

ผลกระทบจาก ‘แอปฯ หาคู่’

Getty Images ผู้ชายและผู้หญิงใช้แอปฯ หาคู่ ในแบบที่แตกต่างกัน

แอปฯ หาคู่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนตามหาความสัมพันธ์แบบระยะยาวและแบบชั่วข้ามคืนไปอย่างถาวร

นักวิจารณ์ออนไลน์บางคน บอกว่า การพึ่งแอปฯ หาคู่มากเกินไป จะทำให้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีการ “เข้าหา” คนที่หมายปองเมื่อไม่ได้ใช้แอปฯ

ดร. เดวิด เบลล์ ผู้อำนวยการการแพทย์คลินิกสำหรับคนหนุ่ม (Young Men’s Clinic) โรงพยาบาล New York-Presbyterian กล่าวว่า “คนหนุ่มจำนวนมากไม่รู้ว่า จะเดินทางไปในพื้นที่ทางเพศอย่างไรอีกต่อไป” ทำให้เกิดความกังวลและขาดความมั่นใจ

นอกจากนี้ยังดูเหมือนจะมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมของผู้ชายและผู้หญิงในการใช้แอปฯ หาคู่

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควีนแมรี ในกรุงลอนดอน, มหาวิทยาลัยซาเปียนซาจากกรุงโรม และกลุ่มดูแลสุขภาพรอยัลออตตาวา (Royal Ottawa Health Care Group) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานแอปฯ ทินเดอร์ ในปี 2016

พวกเขาพบว่า ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ เลือกเฉพาะผู้ชายที่พวกเธอสนใจจริง ๆ เท่านั้น ขณะที่ผู้ชายเลือกน้อยกว่า

แม้ว่าผู้ชายจะเลือกแบบไม่ได้คิดอะไรมากนัก แต่ก็ไม่จำเป็นว่า พวกเขาจะประสบความสำเร็จในการหาคู่ได้มากกว่า

การมีเซ็กส์น้อยลงเป็นเรื่องแย่หรือไม่

Getty Images บางครั้ง การวางแผนล่วงหน้าอาจจะดีกว่า

ศ. เคย์ เวลลิงส์ ซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยของอังกฤษ กล่าวว่า ไม่จำเป็น เขาระบุว่า “สิ่งสำคัญต่อสวัสดิภาพ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนมีเซ็กส์บ่อยแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่า มันมีความสำคัญกับพวกเขามากแค่ไหน”

“คนส่วนใหญ่เชื่อว่า คนอื่น ๆ มีเซ็กส์เป็นประจำมากกว่าที่พวกเขาทำ” เธอกล่าว แต่ “คนจำนวนมากมักจะพบว่า พวกเขาเองก็ไม่ได้ต่างกัน”

ปีเตอร์ แซดดิงตัน ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์และนักบำบัดด้านเพศ เห็นด้วย “สิ่งสำคัญคือ คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ [และ] ถ้าคุณสนุกกับประสบการณ์นั้น ก็มีโอกาสที่คุณจะทำมันซ้ำอีก”

แต่เขาเตือนคนที่อยากจะมีเซ็กส์มากขึ้นให้ลองพยายาม โดยระบุว่า “คุณต้องให้เวลาสำหรับเซ็กส์ มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด การระบุวันไว้ในไดอารีอาจช่วยได้”

