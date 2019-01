ครบทุกท่า! คลาสพิเศษแอ็บโซลูท ยู ปั้นหุ่นเฟิร์ม-รีดไขมัน-คลายเมื่อย

แอ็บโซลูท ยู – “ไม่มีการออกกำลังกายชนิดไหนชนิดเดียวที่จะได้ผลดีที่สุด ทางที่ดีคือต้องผสมผสานหลากหลายรูปแบบและออกอย่างต่อเนื่อง”

คำตอบของเหล่าเทรนเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายพูดเป็นเสียงเดียวกัน หลังเผชิญคำถามของสายสตรองหน้าใหม่ ที่ต้องการผลลัพธ์ทั้งเรื่องการลดน้ำหนัก ไขมัน สัดส่วน รวมถึงการช่วยบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งทำงานหรือยืนปฏิบัติงานนานๆ

แน่นอนว่าการออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในทางแก้ แต่คำถามคือ ออกแบบไหนถึงจะได้ผลดีและตอบโจทย์มากที่สุด ซึ่งคำตอบในยุคนี้คือ “การเวิร์กเอาต์แบบบูรณาการ”

แอ็บโซลูท ยู (ABSOLUTE YOU) แบรนด์ผู้บุกเบิกบูทีค ฟิตเนส สตูดิโอ เข้าใจความต้องการของเหล่าผู้รักสุขภาพ จึงนำเสนอคลาสที่เพิ่มความฟิตสตรอง เน้นเรื่องคาร์ดิโอและการเคลื่อนไหว นอกเหนือจากคลาสซิกเนเจอร์อย่างโยคะ และพิลาทิส อันโด่งดัง

ไม่ว่า แอ็บโซลูท โยคะ (Absolute Yoga) แอ็บโซลูท พิลาทิส (Absolute Pilates) แอ็บโซลูท คอร์บลาสต์ (Absolute Coreblast) และแอ็บโซลูท ไซเคิล (Absolute Cycle) คลาสปั่นจักรยาน Rhythm Cycling ที่เบิร์นสุดๆ เรียกความบันเทิงระดับขีดสุด

โดยผู้มาออกกำลังกายสามารถเลือกคลาสหลากหลายตามความต้องการ

พร้อมกันนี้ได้จัดงาน A Healthy Afternoon with The Absolute เปิดคลับแนะนำคลาสต่อสื่อมวลชน โชว์ความพร้อมผู้นำด้านการออกกำลังกาย เมื่อปลายเดือนมกราคม

กิจกรรมจัดขึ้นที่ Absolute You ชั้น 3 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ย่านอโศก บนเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นบูทีค ฟิตเนส สตูดิโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไฮไลต์คือคลาสพิเศษ All In One ครบหมดทั้งเรื่องเบิร์น ฟิตหุ่น และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ภายใต้โปรแกรมทรานสฟอร์เมชั่นที่เน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ โดยมีเทรนเนอร์และผู้เชี่ยวชาญคอยดีไซน์รูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละคน

งานนี้ ครูเบญ-เบญจพร การุณกรสกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ แอ็บโซลูท มารอต้อนรับด้วยตัวเองพร้อมร่วมคลาสพิเศษนี้ด้วย

โดยก่อนเข้าสู่ช่วงกิจกรรมได้กล่าวแนะนำสถานที่ว่า “เราเป็นบูทีค ฟิตเนส สตูดิโอ ที่มีคลาสหลากหลาย แตกต่างจากบูทีค สตูดิโอ ทั่วไปที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจงประเภทเดียว พร้อมคุณภาพของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมให้สอนได้ตามมาตรฐาน สร้างชื่อเสียงมากว่า 15 ปี ปัจจุบันได้รับการยอมรับ มีขยายสาขาไปยังประเทศสิงคโปร์ พร้อมเล็งไปยังภูมิภาคเอเชีย”

เสร็จจากคิวต้อนรับแล้ว ก็เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนชุดออกกำลังกายรีดเหงื่อ โดยคลาสพิเศษ All In One หรือการเวิร์กเอาต์แบบบูรณาการ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.Functional Training 2.Pilates 3.Cycling 4.Yoga

คลาสแรก Functional Training หรือการออกกำลังกายที่ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น ช่วยปรับ posture ของการยืน การเดิน ให้ดูดี ให้การเดินขึ้นลงบันไดดูแข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย และช่วยแก้อาการออฟฟิศซินโดรม และสร้าง performance ในด้านต่างๆ เพื่อพละกำลังให้กล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่ม stability ความสมดุลและความมั่นคงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว หรือ mobility

วิธีการหลักๆ คือ การขยับกล้ามเนื้อในท่วงท่าต่างๆ ผสมกับน้ำหนักเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ

2.Pilates การออกกำลังกายพิลาทิสมีจุดประสงค์เพื่อเน้นสร้างความแข็งแรง ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ และช่วยให้กล้ามเนื้อทนทานมากขึ้น (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่จะเพิ่มความเซ็กซี่ให้สาวๆ ความสตรองที่ดูได้ด้วยตาเปล่า)

นอกจากนี้ยังช่วยให้มีบุคลิกภาพ และการเคลื่อนไหวที่สง่างามไปพร้อมๆ กับการมีสมดุลของร่างกายที่ดี ถือว่าค่อนข้างปลอดภัย เนื่องจากท่าออกกำลังกายกระทบกระเทือนร่างกายน้อย การเคลื่อนไหวท่าทางมีความนุ่มนวลและต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติ ผสานกับการหายใจเป็นจังหวะ

โดยที่นี่มีอุปกรณ์พิเศษที่ชื่อว่า เครื่องรีฟอร์มเมอร์ (Reformer) หลักการคือใช้ในการดึงและยืด เพื่อต้านแรงโน้มถ่วงหรือให้ร่างกายได้ออกแรงตามแรงโน้มถ่วง และมีสายสำหรับจับหรือรัดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายได้

3.Cycling กรี๊ดสุดคือ Rhythm Cycling หรือจักรยานแดนซ์ สนุกไปกับการกำหนดวิถีการปั่นให้ตรงตามจังหวะ เปลี่ยนการปั่นจักรยานในรูปแบบเดิมๆ ที่เน้นกล้ามเนื้อขาอย่างเดียว ไปสู่การออกกำลังกายเพื่อกระชับกล้ามเนื้อหลายๆส่วน ไม่ว่า สะโพก ก้น ต้นขา หรือน่อง คล้ายๆ กับการทำ Squat ที่หลายๆ คนคุ้นเคย แต่ใส่ Beat ให้ได้แดนซ์ ไปพร้อมกับปั่นจักรยาน โดยเบิร์นไขมันได้ถึง 500-800 แคลอรี ในเวลา 45 นาที

และ 4.Yoga ประโยชน์ไม่ได้มีแค่การยืดเหยียด แต่ช่วยในเรื่องการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย ทั้งหลัง ขา แขน ท้อง สมาธิ ลมหายใจ เลือดไหลเวียนสบายตัว รูปร่างกระชับ โดยความพิเศษของโยคะที่นี่คือ ท่าต่างๆช่วยบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม

เสร็จจากการเวิร์กเอาต์และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทุกคนก็มุ่งหน้าไปโต๊ะอาหาร กินเมนูสุขภาพที่ทางแอ็บโซลูท ยู ทำขายกันอย่างเอร็ดอร่อย

เดินออกจากฟิตเนสอย่างมีความสุข อิ่มเอมกับประสบการณ์ดีๆ