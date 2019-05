แต่งตัวไปงาน เสริมจุดเด่น อำพรางจุดด้อย เทคนิคง่ายๆจากเซเลบ

แต่งตัวไปงาน ให้โดดเด้ง มีเทคนิคง่ายๆจากไฮโซเซเลบ

แต่งตัวไปงาน– รูปร่างคนเราไม่ได้เพอร์เฟคทุกสัดส่วน แต่การใส่ชุดช่วยอำพรางข้อด้อยนั้นได้ เช่น ถ้าคุณมีสะโพกใหญ่ จะเลือกใส่ชุดแบบไหนไปงาน หรือชุดโอเคแล้วแต่เครื่องประดับต้องชิ้นไหนถึงจะแมทช์ได้ลงตัว มีเคล็ดลับจากเซเลบ สาวสังคม

ในงานแฟชั่นโชว์ ‘วอล์ค อะเบาท์’ (Walkabout) โดยการผนึกกำลังของ เดอะ แพรอท (The Parrot) โดย พิมสิริ นาคสวัสดิ์, เชอ-ซี (Cher’Z) โดย กรรณิการ์ วนะเกียรติกุล และ ฐาปกรณ์ (THAPAKON) โดย ฐาปกรณ์ อังกูรานนท์ ที่ ATT 19 Gallery เหล่าเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานเผยเคล็ดลับการเลือกชุดสวยออกงานลบจุดด้อย เสริมจุดเด่น เพิ่มความมั่นใจ

หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา เผยว่า ส่วนตัวเป็นคนชื่นชอบการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสัน และมักเลือกสวมชุดที่ดูยาวเพื่อช่วยปกปิดช่วงสะโพกลงไป เพราะเราไม่ค่อยมั่นใจ

เนื่องจากเป็นคนตัวเล็กแต่มีช่วงสะโพกและขาที่ดูใหญ่ เวลาที่สวมกระโปรงหรือกางเกงขาสั้นมักจะไม่ค่อยมั่นใจ เลยเลือกสวมเป็นชุดเดรสยาวหรือกางเกงขายาวมากกว่า อย่างวันนี้ก็เลือกแต่งตัวด้วยชุดเดรสผ้าพลีทยาวไล่เฉดสีจากแบรนด์ The Parrot ชุดที่ดูสวยหวาน มีสีสันและลูกเล่นเป็นผ้าพลิ้วๆ เข้ากับสไตล์เรา เลือกเครื่องประดับไข่มุกที่ดูสวยเล่นแสง สวมใส่ได้ทั้งลุคฃกส์แคชชวลและออกงานสังคมได้ด้วย

ยุวเรต ศรุตานนท์ เผยว่า เวลาออกงานปกติเรามักจะเลือกแต่งตัวด้วยชุดที่ดูคลาสสิกเรียบง่าย แต่มีดีเทลที่ซ่อนความเซ็กซี่ไว้ ด้วยการเน้นโชว์ช่วงเอวให้ดูเข้ารูป อย่างวันนี้เลือกสวมชุดจากแบรนด์ Cher’Z ที่มีคัทติ้งเรียบโก้ดูคลาสสิก มีลูกเล่นการจับเดรปทิ้งชายผ้าให้ยาวข้างหนึ่ง เวลาเดินช่วยทำให้ลุคดูสวยสง่า ทำผมและแต่งหน้าเบาๆ เพื่อไม่แย่งซีนชุด แต่เลือกติดกิ๊บประดับเพชรที่ผมก็ช่วยให้ลุคดูสวยคอมพลีทขึ้น

แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องเลือกชุดที่ดูเหมาะกับเราที่สุด ส่วนตัวชุดที่มั่นใจพร้อมออกงานจะเป็นชุดสไตล์ค็อกเทลเดรส ด้วยคัทติ้งที่เข้ารูปเพิ่มความเซ็กซี่และมีลูกเล่นอย่างผ้าเลื่อมประดับเพชรแวววาวเวลาโดนแสง วันนี้เรามาในชุดเดรสสีดำจากแบรนด์ THAPAKON ด้วยลุกส์ที่ดูเซ็กซี่เน้นโชว์สัดส่วนโค้งเว้าของเรือนร่าง แต่งหน้าเน้นทาลิปสีแดงให้ดูตัดกับชุด ช่วยเสริมลุกส์โดดเด่นขึ้น เสริมด้วยแอคเซสเซอรี่ชิ้นเด่นอย่างต่างหูเครื่องเพชรที่เข้ากับชุด ไม่เลือกใส่ต่างหูยาวระย้าเพราะจะเน้นให้ชุดดูเด่น เลยเลือกเป็นต่างหูเพชรแบบติดใบหูแทนก็ช่วยคอมพลีทลุกส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ปิดท้ายที่นักแสดงสาว จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา เผยว่า ส่วนตัวชอบแต่งตัวสไตล์เรียบง่ายคลาสสิกแต่ซ่อนหวาน จะเน้นเป็นรูปทรงที่ช่วยพรางหุ่นให้ดูดี ใส่แล้วมีความมั่นใจมากขึ้น และที่สำคัญจะไม่ค่อยแต่งตัวโป๊หรือเผยเนื้อหนังมาก วันนี้สวมชุดจากแบรนด์เชอ-ซี (Cher’Z) จะเป็นชุดที่มีแพทเทิร์นเรียบๆ แต่เพิ่มความหวานด้วยดีเทลที่ตกแต่งจากผ้าชีฟองและผ้าลูกไม้เพิ่มลูกเล่นกับชุด ทำให้ชุดดูสวยหวานขึ้น เลือกเครื่องประดับเพชรที่แวววาว มีลูกเล่น อย่างวันนี้เลือกสวมต่างหูเพชรสองข้างที่แตกต่างกัน โดยด้านที่เอาผมทัดหูจะเป็นจี้เพชรติดหู และด้านที่ปล่อยผมก็เลือกเป็นจี้ห้อยลงมาแมทช์เข้ากับชุด พร้อมออกงานได้อย่างมั่นใจ

วอล์ค อะเบาท์ เกิดจากมิตรภาพระหว่างดีไซน์เนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ทั้งสาม ด้วยแนวทางและสไตล์การออกแบบเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละแบรนด์ บนจุดร่วมของแนวคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเดินทางเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ถ่ายทอดเป็นเสื้อผ้าที่มีสไตล์โก้หรู

คอลเลกชั่นสปริง/ซัมเมอร์ 2019 นี้ เดอะ แพรอท ใช้ชื่อคอลเลกชั่นว่า Laguna Contour แรงบันดาลใจจากมุมมองของนกแก้วที่มองเห็นท้องน้ำพื้นที่ต่างๆ ขณะบินผ่าน , เชอ-ซี’ ชื่อว่า Love is in the air นำเสนอแรงบันดาลใจจากมนต์เสน่ห์แห่งความรักที่ล่องลอยอยู่ทุกหนทุกแห่ง เพียงสัมผัสความรู้สึกนั้นด้วยหัวใจ , ฐาปกรณ์ ใช้ชื่อว่า Brand New Attitude สะท้อนถึงหญิงสาวที่มีงามจากภายในสู่ภายนอก

รับซัมเมอร์ผ่านเสื้อผ้าดีไซน์โก้หรูจากทั้ง 3 แบรนด์ Cher’Z ที่แฟล็กชิปสโตร์ สุขุมวิท 23 และหน้าร้านดิ เอ็มโพเรียม ชั้น1, THAPAKON ที่ House of Evangelista ประชานิเวศน์ และแบรนด์ The Parrot)ที่โชว์รูม สุขุมวิท 101 และเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 2

