ผบช.ก. เตรียมส่งตัวอย่าง ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดังตรวจหาสารปนเปื้อน หากพบผิดดำเนินคดีเพิ่ม ยันยังไม่เคยมีผู้บริโภคแจ้งความเรื่องผลข้างเคียงหลังใช้

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 ต.ค. 2568 ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีตำรวจ บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง เมื่อวานที่ผ่านมา ว่ายาดมดังกล่าวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร ดังนั้นการจะผลิตหรือจัดตั้งสถานที่ผลิต ต้องมีการจดแจ้ง หรือได้รับอนุญาตจากทาง อย.

“แต่จากการตรวจสอบพบ มีการจดแจ้งขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตเพียงแห่งเดียว ส่วนอีก 4 แห่งไม่พบการจดแจ้ง ถ้าตีความหมายตาม อย. ถือเป็นผลิตภัณฑ์เถื่อนทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งตัวอย่างตรวจพิสูจน์ ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารปนเปื้อนหรือไหม ถ้าพบความผิดก็ดำเนินตามกฎหมายต่อไป ส่วนของกลางที่ตรวจยึดมากว่า 2 ล้านชิ้นนั้น ขณะนี้ยังอยู่ที่เกิดเหตุแต่ทำการอายัดไว้แล้ว และเตรียมขนย้ายมาเก็บรักษาไว้ยังที่เก็บของกลางตำรวจ”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เคยมีผู้บริโภคหรือผู้เสียหาย แจ้งความร้องทุกข์ว่าได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดังกล่าวบ้างหรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยืนยันว่า ยังไม่เคยมี ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ประกอบการด้วย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
4

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
5

อย่าชะล่าใจ! 5 สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
6

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
7

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
8

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
9

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
10

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน