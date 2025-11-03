เจ้าของ หงส์ไทย ยันจะนำทุกผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบ พร้อมเข้าสู่กระบวนการฉายรังสี แต่ต้องรอ อย.สรุป หลายหน่วยงานพร้อมหนุน
วันที่ 3 พ.ย.68 นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เปิดเผยหลังประชุมหารือกับ อย.และ สธ. ว่า หลังจากนี้จะนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตเสร็จแล้วจะส่งตรวจทุกตัว ส่วนยาดมทั้งหมดก็จะนำไปวิเคราะห์ก่อน หากพบเชื้อก็จะไม่จัดจำหน่าย และจะนำไปฆ่าเชื้อก่อน ส่วนล็อตไหนตรวจแล้วไม่พบจะทำเอกสารการันตีให้กับ อย. ได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้ด้วย
ส่วนของที่จะถูกอายัด ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ อย. สรุป เพราะเป็นเรื่องของ อย. ขณะที่ขบวนการฉายรังสีนั้น ส่วนตัวตั้งใจที่จะฉายแสงอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มขั้นตอน เพราะต้องรอให้ อย.สรุปก่อนว่าของที่มีทั้งหมดมีเชื้อหรือไม่ และ อย.จะดำเนินการกับบริษัทยังไง เดี๋ยวให้ อย. ชี้แจงอีกที
สำหรับการประชุมวันนี้ ก็มีหลายหน่วยที่พร้อมให้การสนับสนุน และได้ อย. ที่ให้คำแนะนำ และให้ความเชื่อมั่นว่าจะดูแลผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ส่วนความเชื่อมั่นจากผลิตภัณฑ์ในอนาคตนั้น ตนจะทำเอกสารในทุกล็อตการผลิต และทุกตัวที่ผลิตออกจากบริษัทหงส์ไทย
และในส่วนของการปรับปรุงและแก้ไขขบวนการผลิตใหม่เพื่อสร้างความเชื่อนั้น ตอนนี้มีหลายหน่วยงานและหลายองค์กรเข้ามาพูดคุย ให้การช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งถ้าได้รับใบอนุญาตเมื่อไหร่จะย้ายไปที่อ้อมน้อยทั้งหมด