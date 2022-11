Book Carnival มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 8 สำนักพิมพ์มติชนบูธ B06 มีโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การกลับมาอีกครั้งของ “Book Carnival มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 8” ที่ขนเอาหนังสือหลากแนว จากหลายสำนักพิมพ์ทั่วประเทศมารวมไว้ในงานนี้งานเดียว กว่า 70 บูธ อาทิ สำนักพิมพ์มติชน ยิปซี แสงดาว ณ บ้านวรรณกรรม เป็นต้น มารวมตัวกันสร้างสรรค์งานมหกรรมหนังสือกันยาวไป ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สำนักพิมพ์มติชน ปักหมุดรอนักอ่านที่ “บูธ B06” ยกทัพหนังสือไปให้นักอ่านเลือกสรรกันแบบจุใจ ทั้งหนังสือใหม่ หนังสือเก่า หนังสือสะสมหายาก นอกจากนี้ยังจัดเต็มแบบครบรสทุกแนว ทั้งประวัติศาสตร์หลากเรื่อง วรรณกรรมคลาสสิก การเมืองสุดเข้มข้น ไลฟ์สไตล์ชวนตั้งคำถามกับชีวิต หรือจะเป็นหนังสืออ่านสนุกเบาสมอง พร้อมด้วยหนังสือของเพื่อนสำนักพิมพ์ เรียกได้ว่ามา “บูธ B06” ได้หนังสือครบจบที่เดียว

นอกจากงานนี้ นักอ่านจะได้เดินช็อปหนังสือกันแบบอิ่มเอมใจแล้วนั้น “Book Carnival มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 8” ยังอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานในรูปแบบกิจกรรมที่ทางทีมผู้จัดงานจัดเตรียมไว้เพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Workshop กิจกรรมแจกลายเซ็นกระทบไหล่นักเขียน การแสดงบนเวที ไปจนถึงกิจกรรมแจก NFT ประจำงานลายที่ 3 โดยคุณสะอาดอีกด้วย

ความสุขของคนทำหนังสือคือการได้พบปะนักอ่านทุกท่านจากหลากหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ Book Carnival ในครั้งนี้จึงเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษที่คนรักหนังสือทางภาคใต้จะได้มาพบปะกัน และส่งมอบความสุขให้กันและกัน ความรื่นเริงในครั้งนี้สำนักพิมพ์มติชนก็ไม่พลาดที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งอีกเช่นเคย แล้วเจอกัน!

โปรโมชั่นพิเศษภายในบูธ – ซื้อหนังสือสำนักพิมพ์มติชนและเพื่อนสำนักพิมพ์ภายในบูธ “B06” ลดสูงสุดถึง 15-20% และพิเศษ! ซื้อครบ 1,500 บาท รับฟรี BookPath Big Tote

หนังสือแนะนำจากบูธ B06 สำนักพิมพ์มติชน

ผู้เขียน: ขรรค์ชัย บุนปาน, สุจิตต์ วงษ์เทศ

จำนวน 332 หน้า ราคา 790 บาท | ราคาภายในงาน 700 บาท

ประเภทหนังสือ กวีนิพนธ์

สเปค: ปกแข็งหุ้มผ้า ขาวดำแทรก 4 สี

เรื่องย่อ

“ข้างขึ้นข้างแรม”

รวมบทกวีวิพากษ์การเมือง วิจารณ์สังคมวัฒนธรรม

จากหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันอาทิตย์ ช่วงต้นปี 2559 ถึงกลางปี 2565

ซึ่งเผยให้เห็นทั้งมุมมืดและด้านสว่าง แฝงฝังสัจธรรมในร้อยกรองได้อย่างลุ่มลึก

การอ่านโคลงของขรรค์ชัย บุนปาน และกลอนของสุจิตต์ วงษ์เทศ

ให้ความรื่นรมย์เปี่ยมอรรถรสทางวรรณศิลป์

ตีแผ่ความจริงระดับปัจเจกไปจนถึงขั้นปรมัตถ์

“การอ่านโคลงอันเขียนจาก ขรรค์ชัย บุนปาน

การอ่านกลอนอันคั้นกลั่นจาก สุจิตต์ วงษ์เทศ

จึงเท่ากับเป็นการสัมผัสเข้ากับ ‘ผลึก’

ผลึกแห่ง ‘ความคิด’ ผลึกแห่ง ‘บ้านเมือง’

ผ่านกระบวนการ ‘กวีนิพนธ์ 4 บรรทัด’

สีสันแห่ง ‘คำ’ ท่วงทำนองแห่ง ‘ความ’

สะท้อนทั้งความจัดเจนในเชิง ‘ปัจเจก’

และประมวล ‘อารมณ์’ แห่งยุคสมัยออกมา”

เสถียร จันทิมาธร

(ส่วนหนึ่งจากคำนำเสนอหนังสือข้างขึ้นข้างแรม)

จุดเด่น: การกลับมาของสองกุมารสยาม ขรรค์ชัย บุนปาน และ สุจิตต์ วงษ์เทศ ถ่ายทอดสีสันแห่ง “คำ” ท่วงทำนองแห่ง “ความ” ด้วยผลึกแห่ง “ความคิด” ประมวล “อารมณ์” แห่งยุคสมัย สู่ผลงานรวมบทกวีนิพนธ์เล่มใหม่ ก่อร่างเป็นเล่มโดยบรรณาธิการต้นฉบับ กฤช เหลือลมัย และ ประภัสสร์ ชูวิเชียร เชื่อมโยงโคลงกลอนเป็นเส้นสีในภาพประกอบโดยศิลปิน ตะวัน วัตุยา และคำนำเสนอสุด Exclusive โดย “เสถียร จันทิมาธร” ตัวเล่มออกแบบโดยเทคนิคงานพิมพ์ที่สวยงาม เพิ่มความแข็งแรงด้วยรูปเล่มสันตรงปกแข็ง หุ้มด้วยปกผ้าพิเศษ ปั๊มฟอยล์เงิน ปกนอกออกแบบเป็น Jacket ลายวาดโดยตะวัน วัตุยา

4.2 ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว

(A History of Civilization with Cats and Dogs)

ผู้เรียบเรียง: Hu Chuan-an | ผู้แปล: อารยา เทพสถิตย์ศิลป์

จำนวน 320 หน้า ราคา 320 บาท | ราคาภายในงาน 272 บาท

สเปค: 4 สีทั้งเล่ม

ประเภทหนังสือ ประวัติศาสตร์

เรื่องย่อ

– เจ้าแมวเหมียว ผู้เลือกรัชทายาท

– แมวเม่ากับพฤติกรรมบินเข้ากองไฟ

– วลี “ระวังหมาดุ” ในอารยธรรมโบราณ

– น้องหมา ผู้นำทางสู่ยมโลก

อะไรทำให้น้องแมวและน้องหมามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากมายขนาดนี้?

ร่วมสำรวจเรื่องราวของ “แมว” และ “หมา” ในประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างแมวและหมากับมนุษย์ที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษนั้น ปรากฏให้เห็นบทบาทมากมายของพวกมันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และภาษาของเรา ขณะเดียวกันกับที่เราเองก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของแมวและหมาให้มาอยู่เคียงข้างในอารยธรรมมนุษย์ด้วยเช่นกัน

ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว เข้าใจประวัติศาสตร์แมวและหมา เข้าใจอารยธรรมมนุษย์

จุดเด่น: ประวัติศาสตร์อ่านง่ายที่เหล่าทาสแมวและทาสหมาไม่ควรพลาด รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในประวัติศาสตร์ที่เล่าอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง เป็นมิตรกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ภายในเล่มตกแต่งด้วยสีสันสวยงามตลอดทั้งเล่ม รวมทั้งมีภาพประกอบในการเล่าเรื่องโดย Louis Sketcher

4.3 MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี

ผู้เขียน: Philip Coggan | ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ

จำนวน 688 หน้า ราคา 650 บาท | ราคาภายในงาน 553 บาท

สเปค: ขาวดำแทรก 4 สี

ประเภทหนังสือ ประวัติศาสตร์

เรื่องย่อ

ลองหันไปมองรอบตัว ซ้าย ขวา หน้า หลัง คงปฏิเสธไม่ได้ว่ารอบตัวของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ระบบการเงิน ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง แม้กระทั่งสิ่งที่พื้นฐานที่สุดในชีวิตประจำวันอย่าง “ยาสีฟัน” เราอาจมองเห็นเพียงส่วนประกอบพื้นฐาน ตัวยา ฝา หลอด กล่อง แต่จะมีสักกี่คนที่เห็นลึกไปถึงกระบวนการขุดค้นวัตถุดิบ สายพานการผลิต ตลอดจนการขนส่งมาสู่พ่อค้าคนกลาง กระบวนการเหล่านี้ผ่านมือคนนับพัน และผ่านวิวัฒนาการมานับหมื่นปี

MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี จะพาคุณสืบย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติ ที่ซึ่งระบบเศรษฐกิจได้เริ่มต้นขึ้น กระทั่งวิวัฒนาการมาสู่ระบอบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้มาอยู่ในมือคุณ

จุดเด่น: “ฟิลิป ค็อกแกน” ผู้เขียนเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจ คอลัมนิสต์ และบรรณาธิการของ The Economist ได้ร้อยเรียงวิวัฒนาการเศรษฐกิจที่กินเวลายาวนานนับหมื่นปีนี้ถ่ายถอดออกมาได้อย่างเข้าใจง่ายด้วยการใช้ภาษาที่เป็นกันเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและอยากต่อยอดความคิดทางเศรษฐกิจ

4.4 เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

ผู้เขียน: อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

จำนวน 296 หน้า ราคา 400 บาท | ราคาภายในงาน 340 บาท

สเปค: 4 สี่ทั้งเล่ม

ประเภทหนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะ

เรื่องย่อ

ทุกครั้งที่ไปไหว้เจ้า เคยสังเกตกันหรือไม่ว่า เทพเจ้าที่ประดิษฐานในศาลมีลักษณะอย่างไร ชื่อของศาลเจ้าหมายถึงใคร หรือสงสัยหรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้าง

การอพยพตั้งหลักปักฐานของคนจีนในกรุงเทพฯ ได้นำพาวัฒนธรรมและความเชื่อจากบ้านเกิดตนมาด้วย โดยเฉพาะลัทธิขงจื่อ ศาสนาเต้า และพุทธศาสนา ดังเห็นได้จากเทพเจ้าจีนที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีรูปแบบศิลปกรรม และประติมากรรมประธานแตกต่างไปตามวัฒนธรรมของ 5 กลุ่มภาษา คือ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน แคะ ไหหลำ และกวางตุ้ง กระทั่งเมื่อเวลาผ่านไป ความเชื่อของคนจีนก็ได้หลอมรวมกับความเชื่อไทย จนกลายเป็นการผสมผสานระหว่างไทย-จีน กลายเป็นรูปแบบประติมากรรมเทพเจ้าจี ในกรุงเทพฯ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เทพเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ ผลงานของ ผศ. ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ขออาสาพาผู้อ่าน สำรวจร่องรอยความเชื่อชาวจีน อ่านรูปแบบประติมากรรมเทพเจ้าจีน จากศาลเจ้าทั่วกรุงเทพฯ เพื่อไขข้อสงสัยหรือเพิ่มมุมมองความเข้าใจต่อชาวจีนในประเทศไทยให้หลากด้านยิ่งขึ้น

จุดเด่น: ฉายความเชื่อและวัฒนธรรมผ่านรูปแบบประติมากรรมเทพเจ้าจีนอย่างคมชัด ชวนให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมคนจีนในประเทศไทยหลากหลายมุมมากขึ้นด้วยเนื้อหาที่เรียบเรียงอ่านง่าย ภาพประกอบ 4 สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม

4.5 รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

ผู้เขียน: อาสา คำภา

จำนวน 240 หน้า ราคา 320 บาท | ราคาภายในงาน 272 บาท

สเปค: 4 สีทั้งเล่ม

ประเภทหนังสือ ประวัติศาสตร์

เรื่องย่อ

ท่องไปในเส้นทางอันยาวนานของเรื่องใกล้ปากใกล้ใจอย่างอาหารการกิน

ถอด “รูปทิพย์” แห่งความเป็นไทย สำรวจนิยามใหม่ๆ ของ “อาหารไทย” ที่ถูกกำหนดอย่างหลากหลายซับซ้อนโดยรัฐ-ทุน-สื่อ และผู้คน ลัดเลาะเข้าไปถึงเบื้องหลังของการเปลี่ยนร่าง-แปลงกายอย่างไม่หยุดนิ่ง ของอาหาร “ไทย” จากอดีตถึงปัจจุบัน สู่ปรากฏการณ์ร่วมสมัย

อาหารที่ “ดี” เป็นแบบไหน?

รสชาติที่ “ถูกต้อง” เป็นอย่างไร?

อาหารไทย “แท้ๆ” มีอยู่จริงหรือไม่?

เราขอชวนให้ลอง “ชิม” ด้วยตัวเอง

สำรวจและตอบคำถามว่าด้วย “ความจริงแท้” ของอาหารไทย ผ่านประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงและการช่วงชิงนิยาม “อาหารไทย” ในแต่ละสมัย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยกรอบคิดสังคมและการเมือง สะท้อนภาพความเป็นไทย-ความเป็นอื่น โดยมีวัฒนธรรมอาหารเป็นแกนกลาง เรียบเรียงให้อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบแบบ Silpa-Zip โดยเฉพาะ

จุดเด่น: ผลงานเล่มใหม่ของอาสา คำภา ในอีกรสชาติหนึ่ง โครงสร้างเนื้อหาและประเด็นมีความอ่านง่าย ไม่ซับซ้อน มีประเด็นโฟกัสชัดเจน คืออาหารและความเป็นไทยตามนิยามในยุคต่างๆ รวมทั้งเป็นงานวิชาการที่ใช้กรอบคิดหลากหลายเข้ามาจับ ทั้งประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มีหลักฐานและอ้างอิงน่าเชื่อถือ แต่อ่านง่ายและประเด็นไม่ไกลตัวผู้คน พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงามแบบ Silpa-Zip

4.6 Laziness Does Not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ

สำนักพิมพ์: broccoli book

ผู้เขียน : Devon Price | ผู้แปล: พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

จำนวน 496 หน้า ราคา 480 บาท | ราคาภายในงาน 408 บาท

สเปค: ขาวดำแทรกภาพเปิดปก 4 สี

ประเภทหนังสือ จิตวิทยา / ไลฟ์สไตล์

เรื่องย่อ

“ต้องโปรดักทีฟนะ” “เรียนจบต้องได้เกียรตินิยมนะ” “ขยันสิจะได้รวย”

วลีเหล่านี้กลายเป็นยากล่อมประสาทให้หลายคนยัดตารางงานจนแน่นเอี๊ยดและวัดคุณค่าของตนเองจากจำนวนงานที่ติ๊กออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่ทำไมหลายครั้งยิ่งพยายาม กลับกลายเป็นหมดไฟซะงั้น?

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เอาชนะ แต่จะเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงและรากฐานทางจิตวิทยาของ “ความขี้เกียจ” รวมทั้งสาเหตุที่ทำไมเราถึงยังรู้สึกว่า “นี่ยังดีไม่พอ” ทั้งที่ปัจจุบันคือยุคสมัยที่ผู้คนทำงานหนักมากเป็นประวัติการณ์ เตรียมตัวปรับเบาะเอนหลัง ผ่อนชีวิต และบิดขี้เกียจเพื่อหาคำตอบใหม่ของชีวิตไปพร้อมกัน

จุดเด่น: เนื้อหาจี๊ดใจวัยรุ่นและวัยทำงานเจนวาย ต่อต้านการทำงานหนักและทำลายความเชื่อเดิมๆ ของความโปรดักทีฟ มีภาพเปิดบทวาดโดยนักวาดมืออาชีพ คุณโอเล่ (OLE) สะท้อนผู้คนในยุคปัจจุบันได้มีชั้นเชิงและสีสดใส

4.7 รัฐสยดสยอง

ผู้เขียน: ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์

จำนวน 352 หน้า ราคา 340 บาท | ราคาภายในงาน 289 บาท

สเปค: 4 สีทั้งเล่ม

ประเภทหนังสือ ประวัติศาสตร์

เรื่องย่อ

ภายใต้ภาพความศิวิไลซ์ที่ดูเจริญงดงาม “ความสยดสยอง” ได้ถูกเก็บซ่อนอำพรางไว้

เมื่อกระแสลมแห่งความศิวิไลซ์จากตะวันตกพัดพาเข้าสู่สยาม ชนชั้นนำได้พยายามปรับเปลี่ยนสภาพบ้านเมืองให้ไร้ซึ่งกลิ่นอายความเป็นอนารยะ สู่ราชอาณาจักรที่มีความเป็นอารยะในสายตาของผู้มาเยือน หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งทำคือ การกำจัด “ความสยดสยอง” ให้ปลอดพ้นไปจากพื้นที่สาธารณะ ปัดกวาดซุกซ่อนความอุจาดไว้ในพื้นที่ลับจากสายตาผู้คน

“รัฐสยดสยอง” ผลงานของภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ ได้เผยกลไกการสร้าง “ระบอบความสยดสยอง” (regime of horror) ของรัฐสยาม ที่ใช้ความสะพรึงกลัวเป็นเครื่องมือควบคุมราษฎรให้อยู่ใต้อาณัติ มิให้มาสร้างรอยมลทินแก่รัฐอันศิวิไลซ์ ทั้งการจัดการซากศพ ความโสโครก โรคระบาด รวมถึงการลงทัณฑ์ทรมาน

บางทีความสยดสยองที่ดำรงอยู่ อาจไม่น่ากลัวเท่ากลไกการจัดการความสยดสยองที่กระทำในนามความศิวิไลซ์

จุดเด่น: เนื้อหามีความแปลกใหม่ พูดถึงเรื่องราวความสยดสยองในยุค ร.4-5 ซึ่งเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่มีผู้อ่านสนใจค่อนข้างมาก เป็นงานศึกษาชิ้นบุกเบิกในภาษาไทยที่ทดลองนำเอาแนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์อารมณ์มาเป็นกรอบคิดในการวิจัยทางประวัติศาสตร์สังคมไทยอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว โดยชี้ให้เห็นทั้งพลังในการอธิบาย คุณประโยชน์ และข้อจำกัดในการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้พินิจสังคมไทย

4.8 Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่

ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

จำนวน 424 หน้า ราคา 420 บาท | ราคาภายในงาน 357 บาท

สเปค: ขาวดำแทรก 4 สี

ประเภทหนังสือ วิชาการ (เศรษฐกิจ)

เรื่องย่อ

…อ่านมหาอำนาจ วางยุทธศาสตร์เพื่อ “ปรับ” เมื่อโลก “เปลี่ยน”…

ภายใต้โลกใหม่ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม ขณะที่ดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในภาวะถดถอย จีนทะยานขึ้นเป็นผู้กุมอนาคตทางการค้าและเทคโนโลยี ผู้เล่นอื่นๆ ในสนามภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกก็พร้อมขยับเพื่อก้าวกระโดด Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

ชวนสำรวจและทำความเข้าใจโลกที่พลิกผันจากการกระชากเปลี่ยนครั้งใหญ่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ร่วมกำหนดตำแหน่งแห่งที่ บทบาท ท่าที และ “อนาคต” ของชาติที่คาดหมายและคาดหวังให้เป็นจริง

จุดเด่น: งานวิชาการภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเข้มข้นเล่มสำคัญ ประเด็นชัดเจนและสอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจ-การศึกษาเศรษฐกิจในโลกยุคหลังโควิด ผู้ที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกสามารถเริ่มอ่านเล่มนี้ได้ เพราะได้พาไปทบทวนระเบียบโลกที่ผ่านมา และอัปเดตโลกในยุคปัจจุบันอย่างเท่าทันเหตุการณ์มากที่สุด พร้อมการเล่าเรื่องอย่างเข้าใจง่าย

4.9 The Colour Code รหัสนัยแห่งสี

ผู้เขียน: Paul Simpson | ผู้แปล: ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

จำนวน 440 หน้า ราคา 580 บาท | ราคาภายในงาน 493 บาท

สเปค: 4 สีทั้งเล่ม

ประเภทหนังสือ สารคดี / เกร็ดประวัติศาสตร์

เรื่องย่อ

“สี” ซ่อนรหัสอะไรไว้เบื้องหลัง โลกเรามีสีสันอยู่กี่สีกันแน่ แล้วสีเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร?

พอล ซิมป์สัน นักหนังสือพิมพ์มือรางวัลจะพาผู้อ่านไปผจญภัยในโลกแห่งสีสันผ่านป๊อปคัลเจอร์ โดยใช้สีหลักทั้งหมด 11 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีชมพู สีน้ำตาล สีดำ สีเทา และสีขาว ผ่านแนวคิดที่ว่า “สีไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็น แต่เป็นสิ่งที่เราคิด” เพื่อถกเถียงเรื่องความหมายที่มนุษย์สร้างให้สีต่างๆ และเหตุผลที่แต่ละสีมีความหมายต่างกันไปสำหรับแต่ละคน เช่น นัยยะการเปลี่ยนเพศให้สีชมพู พลังร้ายกาจของสีเขียว ความเสื่อมทรามของสีเหลือง ผลกระทบของสีเทา และการสถาปนาอำนาจในยุโรปของสีส้ม

เรื่องราวของนักแสดง ศิลปิน นักเคมี นักแต่งเพลง ทันตแพทย์ ผู้นำเผด็จการ ราชวงศ์ นักปฏิวัติ นักออกแบบแฟชั่น ผู้ผลิตภาพยนตร์ เทพเจ้า นักดนตรี นักมายากล นักฟิสิกส์ กวี นักต้มตุ๋น และนักธุรกิจ ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนปริซึมหลากสีที่กอปรไปด้วยอิทธิพลของอารมณ์ วัฒนธรรม เพศ ศาสนา การเมือง และประสบการณ์ส่วนบุคคลที่รอให้นักอ่านมาไขรหัสลับของสรรพสีเหล่านี้พร้อมๆ กัน

จุดเด่น: ภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม เนื้อหาล้อกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ชวนอ้าปากค้าง เรื่องที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ ไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนรวบรวมเหตุการณ์แห่งยุคได้ครบทุกมิติและสนุกขนาดนี้มาก่อน