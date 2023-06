เปิดงานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 ยิ่งใหญ่ ผู้สูงวัยแห่เช็กอินตรวจสุขภาพฟรี

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ มติชน นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการเปิดงาน ไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 “เกษียณสโมสร” จัดระหว่าง 29 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมีนางสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นางศิริพร ศรีสันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กรุงเทพดุสิต เวชการ จำกัด (มหาชน)

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการกองบรรณาธิการมติชน นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิชย์ ผอ.โรงพยาบาลนวเวช นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

น.ส.พิมพ์พรรณ โพธิ์ประดิษฐ์ Supply Chain and Financial Director BAUEN by SCG น.ส.ขนิตย์ฐา เศวตนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิเวียน วิ จำกัด และน.ส.สุภาณี วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร หอมเกศแชมพูปิดผมขาว ร่วมเปิดงาน

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 “เกษียณสโมสร” เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัว ซึ่งงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ฉลอง 15 ปีของการจัดงานเฮลท์แคร์ เป็นการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนตระหนักอีกทางหนึ่ง ขอชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดงานดีๆเช่นนี้

โดยเฉพาะแนวคิด “เกษียณสโมสร” นับว่าสำคัญมาก กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2566 เราต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะวัยเกษียณในปัจจุบันยังมีสุขภาพที่แข็งแรง

เราจึงส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะในการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ การหารายได้ มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมกับจิตใจ สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม

“ที่สำคัญไปกว่านี้ คือปีนี้ประเทศไทยได้ก้าวไปเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในฐานะองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศจึงประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่ง “สุขภาพสูงวัยไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกัน

โดยเริ่มภารกิจตั้งแต่ในช่วงปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายให้ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ด้วย “BLUE BOOK” แอพพลิเคชั่น ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างน้อย 10 ล้านคน และส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้เข้ารับบริการโรงพยาบาลทุกระดับที่มีคลินิกผู้สูงอายุรองรับ

รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยประเมินความจำเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ และจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั่วถึงทุกที่ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีมิติเกี่ยวกับผู้สูงอายุอีกมากที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความตระหนัก การป้องกัน รวมทั้งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนในระยะยาวของระบบสุขภาพในประเทศ

สำหรับการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ที่มีพันธมิตรสุขภาพหลายภาคส่วนมาจัดร่วมกัน มีการให้ความรู้ แสดงนวัตกรรม เวิร์กชอป ตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 และอื่นๆ จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานตลอดทั้ง 4 วัน ตนขอส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงานดีๆ ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 “เกษียณสโมสร” จะประสบความสำเร็จดังจุดประสงค์ที่วางไว้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเตรียมพร้อมมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า ในภาพรวมของประเทศไทยในอนาคต” นพ.ธงชัย กล่าว

จากนั้นนพ.ธงชัย ได้เดินมชมบูทต่างๆภายในงาน อาทิ บูท บริษัททางด่วนและรถไฟกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช),สถาบันโรคทรวงอก, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนัง , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ,กรมอนามัย, รพ.จักษุบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ,อภัยภูเบศร , ทิสโก้ ,สถาบันบำราศนราดูร และ สมาคมการ์ตูน ก่อนเดินทางกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงาน ไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 ตั้งแต่ช่วงเปิดงาน 10.00 น. โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพฟรี ในกิจกรรม “เมืองสุขภาพ” ที่โรงพยาบาลชั้นนำเข้าร่วมบริการตรวจสุขภาพฟรีคับคั่ง

เช่น สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตรวจคลื่นหัวใจด้วยเครื่อง EKG, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน บำบัดลดปวดกระดูกกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Laser Shock Wave Ultrasound, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตรวจวัดความดันหลอดเลือดแดง, โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ข้อมือ พร้อมให้คำปรึกษา, มูลนิธิศูนย์ถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เป็นต้น

โดยที่เวทีกลางมีกิจกรรมเสวนา Health Talk ตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 10.30 น. เสวนาหัวข้อ “โรคไต โรคร้ายใกล้ตัว” โดย นพ.ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคไต รพ.จุฬาภรณ์ , เสวนาหัวข้อ “หัวใจรอไม่ได้ 24/7”

โดย พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวเวช พญ.วริษฐา เล่าสกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจและทรวงอก รพ.นวเวช และ พญ.สุวภัทร อินทปัญญ์ แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูง ศูนย์รังสีวินิจฉัย รพ.นวเวช , เสวนาหัวข้อ “Telemed แบบครบวงจร มิติใหม่สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดย พญ.มัญชุกร ลีละตานนท์ Physician Lead, BeDee Application รพ.กรุงเทพ

เสวนา “สุขภาพดี 360 องศา สไตล์ ชลิตา เฟื่องอารมย์” โดย ชลิตา เฟื่องอารมย์ , เสวนาหัวข้อ “เรื่องล้มเรื่องใหญ่ ภัยผู้สูงอายุ” โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , เสวนา “SME ONE ID เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าถึงบริการภาครัฐง่ายด้วย ID เดียว” โดย สสว. ปิดท้ายกิจกรรมเวทีกลางด้วย “เกษียณสโมสร คอนเสิร์ต” จากไรอัล กาจบัณฑิต แชมป์ 200 สมัย ไมค์หมดหนี้ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมเข้าฟังเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ยังมี 8 กิจกรรมเวิร์กชอปสร้างสมดุลชีวิต บูท 100 ร้านค้า เพื่อสุขภาพภาพ แชริตี้สอยดาวลุ้นรางวัล และบูทจากสำนักพิมพ์มติชน ที่ขนหนังสือทั้งจากในสำนักพิมพ์มติชนและเพื่อนสำนักพิมพ์มามาลด 15 – 20 % ไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 “เกษียณสโมสร” เริ่มแล้ว และจะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.นี้ ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน ทางออกที่ 2