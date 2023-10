สถานเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอล ปิดให้บริการกงสุล เริ่มวันที่ 9 ต.ค. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มุ่งช่วยเหลือคนไทย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล หลังกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอล จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นอกากนี้ยังมีคนไทยเสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บหลายราย รวมทั้งถูกจับเป็นตัวประกันด้วย

ล่าสุด เฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy, Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)” โพสต์ข้อความว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์สงครามในอิสราเอล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดการให้บริการกงสุล (หนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร บัตรประชาชน และการตรวจลงตรา) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกระทั่งสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มุ่งช่วยเหลือคนไทย จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้”

Due to the ongoing war in Israel, and the urgency to assist

Thai nationals in distress, the Embassy’s consular section will be closed tomorrow (Monday, 9 October 2023) until further notice.

We apologize for the inconvenience this may cause.