เผยภาพสุดช็อก นาทีแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์ หลังคาโรงยิมถล่ม พากันวิ่งหนีตาย

วันที่ 2 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ในทะเลใกล้เคียงเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้มีการเตือนคลื่นสึนามิ โดยญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนอาจมีคลื่นสึนามิสุงประมาณซัดเข้าฝั่งเวลาประมาณ 03.00-03.30 น. ของวันอาทิตย์ (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะตรงกับเวลาของไทยราว 01.30 น.

ล่าสุด ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ @nitukumari_94 โพสต์ภาพความเสียหายระหว่างเกิดแผ่นดินไหวในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นภาพวิดีโอในโรงยิมแห่งหนึ่ง แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ส่งผลให้หลังคาของโรงยิมพังถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้คนที่อยู่ด้านในต้องพากันวิ่งหนีตายออกมายังที่ปลอดภัย

ขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์ ยังได้ประกาศเตือนประชาชนแนวชายฝั่ง 2 จังหวัด ได้แก่ Surigao Del Sur และ Davao Oriental เร่งอพยพทันที หรือย้ายขึ้นไปอยู่บนผืนแผ่นดินฟ่างจากชายฝั่ง เพื่อหลบหนีคลื่นสึนามิ

#EarthquakePH Massive 7.6 Magnitude #Earthquake Strikes in #Philippines Near Mindanao Coast

Approx 195 km northwest of Davao. A tsunami warning has been issued following the seismic activity. Stay tuned for updates. #EarthquakeAlert #PhilippinesQuake #TsunamiWarning 🇵🇭 #EQ pic.twitter.com/NpF1tkgvWa

— Nitu (@nitukumari_94) December 2, 2023